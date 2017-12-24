小导管降服男童“狂乱”心跳

1岁半男童浩浩的心脏总是扑通扑通“狂乱”地跳，最高竟达280次/分。近日，华中科技大学同济学院附属武汉儿童医院心血管内科,借助三维标测系统，仅用1根消融导管，精确定位消融靶点，120秒成功降服浩浩的心动过速。

浩浩是早产儿，刚出生时就被检查出心律失常，用药物控制后，1年多来从未复发。可近两个月，浩浩不断感冒发烧、咳嗽，再次诱发心律失常，面色苍白、心悸、胸闷，心率最高达280次/分（小儿正常心率为100次/分～110次/分）。

在来武汉儿童医院就诊前，父母已带他在多家医院就诊，在药物控制下，浩浩心动过速依然“猖狂”，1天要发作多次。心动过速反复发作可能会造成心脏扩大，心功能下降，甚至威胁生命。

心电图提示浩浩患的是室上性心动过速。该院心血管内科主任张勇医生说，正常的心脏激动起源于窦房结，通过心脏传导系统，按一定的频率、顺序及速度播散，使心脏进行收缩和舒张活动，如果心脏激动的形成、频率或传导不正常，就会形成心律失常。通俗地讲，正常人心房和心室之间传导通路（希氏束）是一条，而浩浩的心房和心室之间还存在一条额外的传导通路。这条“附加旁路”常常绕过正常的“房室结”，好像在心房和心室之间直接架起了一座桥。“心房和心室之间存在两条传导通路，极有可能使正常的电传导发生‘短路’，导致异常快的心跳。”

分析病史后，张勇认为对付这种频繁发作且发作时间较长的室上速，最好且唯一的方式就是实施射频消融术。而手术的关键是精准定位，找到那条“捣乱”的“附加旁路”，通过消融降服它。

实施希氏束旁路的射频消融术难度高、风险大，容易打断希氏束，形成Ⅲ度传导阻滞。尤其是患儿年龄小，心肌薄嫩，发生传导阻滞并发症的几率大大增加。术中，导管从浩浩的双侧股静脉穿刺进入右心室，借助三维标测系统，精准定位心脏传导异常的部位。令医生捏把汗的是，“附加旁路”离正常传导通路仅2毫米，加之消融导管随着心脏的跳动不断游离，他们要冒极大的风险操作。放电120秒后，室上速彻底消失，降服住患儿“狂乱”的心跳，浩浩终于告别了那颗“疯狂心脏”。此次手术创造了华中地区经导管射频消融治疗室上性心动过速年龄最小患者的纪录。（薛源）