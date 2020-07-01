房颤患者都要进行消融治疗吗？这类病人要慎重！

心房颤动（房颤）是临床上最常见的心律失常，可能导致心力衰竭，是引起中风的重要原因。在我国，已有近1000万人患病。因此，了解房颤消融手术及注意事项，减少房颤发作，有助于改善患者的生活质量，避免更多潜在风险。

药物治疗和导管消融治疗如何选？

导管消融治疗，是从大腿根部的股静脉穿刺，将导管放到心脏里面，然后放电，将房颤起源的心脏病灶消融掉。通过这种方式可以把房颤治愈。对于阵发性房颤，一次手术治愈的成功率为70%，对于持续性房颤，一次手术治愈的成功率为40～50%；一些患者需要2次以上的多次手术方能治愈。

药物治疗不可以治愈房颤，只能暂时控制或者减少房颤发作，但这些抗心律失常药物存在一定副作用，对于发作频繁的患者，短期应用药物治疗还可以，但长期使用对患者没有太大益处。

总体而言，导管消融是治疗房颤最有用的方法，药物治疗可以短期控制房颤发作，但并不能从根本上解决房颤问题，并伴有较大的副作用。所有的治疗手段中最重要、关键的是抗凝治疗，可以有效预防中风的发生。

哪些患者适合做房颤消融手术？

对于肥厚型心肌病、扩张型心肌病、心衰等合并房颤的患者，做导管消融手术的效果不好，反而可能加重患者不适的症状、加重病情。因为这些心肌病或者心衰的患者，心房压力增加，局部心房肌老化（纤维化）明显，导管消融的能量很难形成透壁的损伤，局部烧不透，反而可能形成另外一种心律失常——房扑，房扑的心跳更快，更不容易控制，药物效果不好，可能让患者心衰加重。

此外，还有一些换过二尖瓣、主动脉瓣的患者，以及以往没做过房颤消融的患者，也不建议做房颤的导管消融治疗，因为同样可能引起房扑。并且，由于以往做过外科开胸手术，以后因为房扑再次开胸的机会基本没有，所以这类病人也不要贸然尝试导管消融治疗。

房颤导管消融术后应注意哪些问题？

避免剧烈运动、过度劳累、情绪激动及熬夜。避免饮酒及刺激性饮料；两周内避免进食过硬、带刺及生冷的食物；需要服用抗凝药物及抗心律失常药物至少3个月，抗凝药物包括华法林、利伐沙班及达比加群酯等，抗心律失常药物包括普罗帕酮、倍他乐克、胺碘酮、索他洛尔等，在这期间房颤如有发作属于恢复期的正常现象，要坚持服药，密切观察，3个月后才能评价此次房颤导管消融的疗效；服用胃粘膜保护剂和质子泵抑制剂1月。

总之，房颤的导管消融治疗有助于控制房颤发作，缓解临床症状，降低房颤负荷。同时也建议广大房颤患者结合自身情况及时到医院就诊。

本文由中国医学科学院阜外医院副主任医师郑黎晖进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿