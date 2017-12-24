三七粉炖鸡腿调理骨刺痛

三七粉炖鸡腿骨，是我们家常用的食疗方。最初用这个方法，还是因为母亲的腿疾。

那一年，母亲的膝盖疼痛，步履蹒跚，连起坐都成了问题，需要人拉一把。这严重地影响了她的情绪，于是我便带她去医院检查，拍片，说是退行性病变，有骨刺。就直接打了玻璃酸钠，但是没有看到效果。

这个时候我想，这是瘀血严重了，我们就用三七粉炖鸡腿骨吧，于是就起早去菜市场，买了鸡腿骨，我们这里现在叫“鸡肘”，好像是烧烤店里面的食材。我当时让店家给砸一下，老板娘就拿出一个大木槌，现场一根根给捣裂了。

回来以后我用3克的三七粉，放了5根鸡肘，煲汤，然后给我母亲喝，结果当天晚上喝的，第二天起床，困扰她多日的膝盖痛就好了，行动自如，情绪大好。

那么，为何用三七粉炖鸡腿骨会有效呢?

一般来说，骨刺本身并不会引起疼痛，而是病变关节周围的血管、神经损伤导致血液循环不畅等原因产生了疼痛的感觉。也就是说，因为有了增生，导致关节周围的结构发生改变，会磨损到周围的血管、韧带、神经等组织，导致出现局部损害，比如水肿、瘀血、炎症等，是这些局部损害，导致了疼痛的症状。

三七历来被称为伤科圣药，对于消除局部的组织损害有很大的好处，所以此时用三七粉来活血化瘀，能促进布局的血液循环，改善血液流通状态，一旦骨刺周围的环境改变了，水肿和瘀血消除了，则疼痛也会随着消失了。

也有人问，单独用三七粉可以吗?

我的体会是单独用三七粉也可以，但是用量要大。所以还是建议对于骨骼的损伤类疾病，和与骨骼相关的骨骼周围的韧带筋膜等组织的损伤，用三七粉炖鸡腿骨食疗。

那么这个方子怎么做呢?取三七粉1~3克，轻的用1克，重一点的用3克，鸡腿骨5~7根，捣裂。然后放到砂锅里，不要用金属的锅，砂锅最好，煲汤，一般至少四十分钟左右即可，可以放点调料，比如盐等，每天喝两碗，可以随着吃饭一起喝，也可以饭前饭后喝，都是可以的。

需要提醒的是，鸡腿骨捣裂后有骨头茬，很锋利，不要喝下去了。孕妇忌服。此外，这个方子并不能去除骨刺，而是能改善骨刺带来的伤害，减轻或者消除疼痛，从而使得我们与骨刺和平相处。(著名中医学者 罗大伦)