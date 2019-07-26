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手机正在这样改变你的骨骼

2019年07月26日10:03 来源：新华网

现在，无论是走路、吃饭，睡觉、社交……大家几乎都在低头玩手机。然而此时，你却不知道，手机正改变着你的骨骼！

不少人由于经常低头看手机，后脑勺的骨头改变了：

一个叫枕外隆突的部位长出来一根“刺”，这些骨刺短的有10毫米，长的居然有30毫米。而其中18~30岁的人中41%有这种“刺”！

据了解，人们平时抬头挺胸，脖颈只需要承受大约5公斤的重量；但看手机或其他电子设备时，人常常头部前倾低头60°，此时颈部承受25-30kg公斤的重量。

换句话说，相当于你的脖子上一直骑着一个8岁的小孩。

除了头骨，还有随着玩手机在悄悄变弯曲的小指。

小指的第一关节和第二关节中间部分凹下去了，出来一个“坑”。

不仅如此，手机也改变着人们的颈椎……

现在很多人存在颈椎生理曲度不同程度变直甚至反弓现象，而这些人都有沉迷电子产品的通病。

医学上发现，颈椎病至少可引发全身70种病症。

以下是几种常见的病症：

1.吞咽不畅：吞咽时有梗阻感、食管内有异物感，少数人有恶心、呕吐、声音嘶哑、干咳、胸闷等症状。这是由于颈椎前缘直接压迫食管后壁而引起食管狭窄，也可能是因骨刺形成过速。

2.视力障碍：视力下降、眼胀痛、怕光、流泪等，甚至还可能失明。这与颈椎病造成自主神经紊乱及椎基底动脉供血不足，引发大脑枕叶视觉中枢缺血性病损有关。

3.腹胀便秘：部分颈椎病患者因邻近的颈交感神经受到刺激和损伤，感受会传到大脑，有关的神经兴奋性增强，使受其支配的内脏器官胃肠道蠕动减慢，因而导致腹胀、便秘。

4.高血压：称为“颈性高血压”，由于颈椎病和高血压皆为老年人的常见病，故二者常常并存。

5.胸痛：单侧胸大肌和乳房疼痛，检查时有胸大肌压痛，这与颈六和颈七神经根受颈椎骨刺压迫有关。

6.猝倒：站立或者走路时因突然扭头出现身体失去支持力而猝倒，倒地后能很快清醒。伴有头昏、恶心、呕吐、出汗等症状。这是由于颈椎增生性改变，压迫椎动脉引起基底动脉供血障碍，导致一时脑供血不足所致。

7.下肢瘫痪：早期表现为下肢麻木、疼痛、跛行，个别患者还有排便、排尿障碍，如尿频、尿急或大小便失禁等。这是因为椎体侧束受到颈骨刺的刺激或压迫，导致下肢运动和感觉障碍所致。

手机可以再换，但颈椎只有一个。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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