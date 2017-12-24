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视觉出问题可能是老年痴呆

2017年12月24日09:16 来源：人民网-健康时报

　　“老年痴呆症”最常见的表现就是“记忆力下降”。 但是很多人却忽视了“看不清、看不全东西”，也应该去找神经内科医生检查一下是否患有老年痴呆症。

　　对于患有阿尔茨海默病视觉变异型的患者来说，他们看到的是一些零碎的画面，还会出现阅读串行，不能判断物品的距离，不认识之前熟悉的面孔，上下楼梯或手扶电梯困难等。面对这种情况患者首先想到的会是眼睛出问题了，但去眼科就诊却发现眼睛没有问题或者有一些小的问题，但纠正后仍不能改善上面的症状。

　　其实，这些视觉障碍并不是由眼睛本身的疾病造成的，而是由视觉的高级整合中枢(大脑的枕叶、顶叶、颞叶等)的萎缩造成的。如果在这个时期，患者未接受合理的治疗，其症状可能在2~3年内逐渐加重直至最后全面痴呆。

　　如果您或您的家人出现上述症状，眼科就诊后也未能改善，请及时到神经内科门诊就诊，通过记忆量表、验血和影像等检查可以帮助早期诊断，并进行治疗，延缓发展。（首都医科大学宣武医院神经内科医师 武力勇 刘 阳）

(责编：高奕楠、赵娟)


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