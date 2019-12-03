年少时沉稳，老了不痴呆

俗话说“三岁看大，七岁看老”，美国科学家研究发现，孩提时代的种种表现不仅预示成人后的行为品性，也有助预测老后健康水平。年少时性格沉稳的人，日后较少罹患老年痴呆症。

美国罗切斯特大学精神病学副教授本杰明·查普曼博士及其团队从上世纪60年代开始，对1200多所中学的8.2万名高中生展开了长达50多年的跟踪研究。研究开始时，研究人员对平均16岁的参试者进行了冷静、活力、组织力、自信、成熟、责任、领导力、冲动、社交欲望、社会敏感性、艺术和智力修养等特征评估，并对所有参试者的病历数据进行收集整理。到2011~2013年，参试者逐渐步入70岁，其中超过2500人被确诊为痴呆症。将参试者青少年时期性格特征与老年期痴呆症发病风险之间进行对比分析显示，青少年时期沉稳（无焦虑感、不神经质）和成熟（有责任心、认真可靠）的参试者，日后患老年痴呆症风险降低约10%；性格外向、活泼好动且充满活力的参试者，老年痴呆症风险也降低了约7%。 ▲（王兴旺）