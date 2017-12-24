肥胖女性更易得胆结石

牙痛、肚痛、腰背痛……很多人凭痛断症：多数是牙周炎、胃肠炎、腰肌劳损……

慢着！你有无想过，这痛那痛，也可能跟“发炎”无关，而是身体“生了石”？

原来人体有十几个部位可能会“生长”出石头，由小长到大，由少增到多。专家表示，发现“生石”，需要监控随访，必要时要去除，当然最紧要的是针对性解决成石病因。

现象：十几个部位会“生石”

人体的很多部位都会发生结石，粗略数一下，包括但不限于：眼结膜结石、鼻石、牙石、喉部结石、胃结石、乳腺结石、支气管结石、胰腺结石、肠结石、血管结石……

当然，还有最常见的胆道系统结石、泌尿系统结石，前者可发生结石的部位包括胆囊、肝内胆管、胆总管，后者包括肾结石、输尿管结石、膀胱结石、尿道结石等，甚至男性的前列腺也会长出结石。

国外一项尸检结果证实，在20%的男性、30%的女性体内发现胆结石，有胆结石却不一定会发病，所以可能有很多人“带石生存”，自己却不知道。

成因：代谢问题导致结石

人们往往很疑惑：“为什么我会生胆结石、肾结石？”医生会告诉你，我国每5~6人中就有一个得胆结石病，诱发原因有11个之多，而且女性明显多过男性，长期精神紧张、抑郁、肥胖、体力活动减少、一些饮食习惯等，都可能引发“生石”……

其实，问哪种结石为什么发生，还不如了解身体形成结石的原因。

广东省第二人民医院普外二科副主任郑权介绍，其实各种各样的结石，无非就是人体发生异常矿化，结石说到底是一种因钙盐或脂类积聚而成的物质。

各类结石的形成，其实像骨骼发育、牙齿生长，是人体正常矿化的生理过程，如果过程受某些因素打扰而偏离，人体代谢失去平衡，就会发生结石。

专家对于胆结石的解释更详尽：

比如饮食习惯影响，长期摄入高糖、高脂膳食等，可造成胆汁中胆固醇过饱和状态，从而引起胆固醇结石；

习惯吃低蛋白、粗粮者，容易发生胆色素结石；

不能按时进餐、长期禁食、营养缺乏，可致胆汁在胆囊内潴留时间过长，会引起胆囊结石；

比如尿道系统结石，就是肾、输尿管、膀胱、尿道里容留尿液经过，尿液里物质浓度过高是结石形成过程中最重要的驱动力。

所以高温作业、遗传、不喜欢喝水、好饮浓茶、好吃豆类制品或动物内脏，患有甲亢、痛风等疾病，或者摄入过多的维生素等都会增加发生泌尿系统结石的几率。

案例：肩背痛十几年 竟是结石惹祸

牙痛去看医生，作乱的牙石一除，往往就没问题了。不过，除了牙石、鼻石等因为长得浅容易被发现外，其实很多结石是长在身体内部的，往往很难被发现，也容易导致各种误诊。

专家介绍说，临床上最常见的是胆结石，很多患者被肩背痛折磨了十几年，最后才知道是结石惹的祸。

广州居民曾女士，今年50多岁，一天突然感觉上腹部剧烈疼痛，再加上高烧不退，她以为自己是胃肠发炎，于是硬撑着吃了两天消炎药，但一点也不管用，差点痛晕过去。家人赶紧送她到省二医看急诊，医生问诊后给她开了CT检查。检查结果一出来，病因找到了——曾女士的左右肝内的胆管、胆囊、胆总管全都是结石，严重堵塞、梗阻胆道，已经造成胆道扩张了！如果再不取出结石，就可能出现黄疸、疼痛加重、畏寒发热，甚至休克、精神意识障碍等胆道五连征。

直到这时，曾女士才想起来，自己十几年前就检查出有胆道结石，就是觉得不痛，石头也不大，干脆不理它。没想到结石一“发威”，后果很严重。更让她吃惊的是，她一直深受折磨的右肩、背上部的酸胀疼，竟然也是结石导致的。

专家解释说，因为人体肝胆的神经反射区在右肩胛区域，所以出现右肩部疼痛，有可能就是肝胆疾病经神经反射引起的疼痛。

提醒：不痛不理？乱搞“结石”很要命

对于各类结石，很多人相信“不用紧张，不痛不理”。对此，郑权认为这要建立在严密“监控”结石情况的基础上，也就是要定期复查进展情况。确实有的结石不用理，比如有胆石的人群中，50%的人其实只是“带石生存”，甚至终身都不会有症状。

不过，如果出现胆石长到超过3厘米，或者结石已经“发作”，出现痛感，影响生活质量等，那“忍痛带石”就完全没有必要了。

与“不理派”相反，“乱搞派”更让医生们头痛。

因为担心结石长大、出问题，很多人不是针对结石的诱因，进行低糖、低脂、高纤维、定时进食、减肥等的饮食习惯调整，而是寄望于偏方，喝酸、服中草药等“溶解石头”，殊不知那些所谓的“溶石物”进入消化系统后，不仅溶不了石，还会搞坏身体。

还有人迷信体外震波／冲击波碎石，觉得震碎了石头就可以排出来。郑权指出，碎石自排在对付泌尿系统结石时还行，因为人体结构上，泌尿系统在自然直立体位时相对垂直，碎石重力向下，尿液冲刷力好，就能实现排石。

不过，对付胆石就不行了，因为胆道、肝内总管、胆囊都是略斜而已，而且胆汁不“直排”，每天人体将800~1200毫升的“胆汁”浓缩，最终排到胆道，“靠冲刷碎石基本不可能，碎石留在胆道会遗祸无穷，而且不知何时就会剧烈发作，问题更严重。”郑权说。

哪怕愿意手术了，也总是有人迷信“保胆取石”。郑权说，其实临床医学共识并不建议“保胆取石”。

他指出，需要做手术取石的患者，病情通常已发展到有症状的胆石阶段，其实能逆转到无症状结石的可能性极小了，盲目保胆摘石，不仅难度大，而且复发率高，“胆囊结石哪怕一次全部摘除，复发率也高达80%，增加患者的痛苦”。这是因为保胆取石的手术要先切开胆囊，取石后缝上，向内翻保证不粘连腹腔，内部表面非常不平滑，内陷的胆内壁会更容易导致胆汁不畅，成石机会更多更大。

新技术：U-100 Plus激光术甚至可“盲打”

上述病案中的曾女士，因为情况危险，郑权团队决定结合腹腔镜、电子胆道镜，实施腹腔镜下胆囊切除、胆总管切开取石、U-100 Plus双频激光碎石、胆道镜探查、网篮取石术。手术非常顺利，患者术后七天康复出院。

U-100 Plus双频激光究竟是什么神器？郑权介绍说，案例中的曾女士，胆管多发结石且形状特别，呈鹿角状，而且卡在了左右肝管里，即使勉强抓住了结石，也很难从胆管中取出来；如果硬要用力取石，还会导致胆管损伤。病人无法用常规的方法搞定结石，因此决定尝试用U-100 Plus激光术。

具体来说，在腹腔镜配合电子胆道镜直视下，用U-100对胆道结石进行碎石，无论结石大小、形状、种类皆可粉碎，先碎成几块，再碎成粉末，剩下的小石头医生会通过电子胆道镜伸入取石网篮取石头，小的粉末则可通过冲洗自行排出。

“这次手术目前是华南地区首台采用U-100 Plus双频激光进行的胆道碎石术。”郑权说，U-100采用的是一种非热灼性的工作方法，使用时的输出功率仅1.2W，对周围软组织不产生热效应，反复碎石也不产生热量，没有穿孔危险，“安全性高，理论上可以‘盲打’胆道结石了”。

碎石过程还不会冲击结石，导致结石随意移动而不好控制，利于结石套取。由于微创下胆道激光碎石可避免开腹创伤，还消除了切口感染、切口疝的发生。

郑权提醒，U-100 Plus激光碎石有明确的适应症，对病人的情况有特殊要求。

第一，病人在肝内外都存在结石。

第二，胆总管扩张。正常情况下胆总管直径为0.5~0.7厘米，结石导致胆总管扩张至大于0.7厘米，就可以把直径0.5厘米的胆道镜放进去。

预防：4F”人士谨记饮食要规律

最为常见的结石首推胆结石，医学界公认，胆石病高危因素是“4F”——Fat(肥胖)、 Female(女性)、 Forty(四十岁)、Family(家族史)，即肥胖女性更易得胆结石。

郑权指出，女性身体中雌激素水平高，会影响肝内葡萄糖醛酸胆红素的形成，使非结合胆红素增高；雌激素又影响胆囊排空，引起胆汁淤滞，这样极易形成结石。同时，有研究显示，体重超过正常标准15%的人群，胆结石的发病率比正常人高5倍。肥胖者大多脂肪和胆固醇摄入过多，加之活动又少，久而久之易生胆结石，所以四十岁以上的肥胖女性要尤为注意。

都市白领工作繁忙，常饮食作息不规律也会导致结石产生。比如，经常不吃早餐会使胆汁出现排空障碍，胆汁浓缩，胆酸含量减少，利于结石形成。脂肪和胆固醇摄入多，很容易形成胆固醇结石。甜食吃得过多又促进胰岛素分泌，会加速胆固醇沉积。

因此，预防胆道结石，饮食要有规律，一日三餐要按时吃，尤其是早餐，吃好早餐对肝内胆管结石患者极其重要。人的肝脏源源不断地分泌胆汁，分泌的胆汁被胆囊收集、浓缩并存储于胆囊内，而胆汁的功能主要是消化油性食物。如果不吃早餐，则晚上分泌的胆汁利用不上，存留于胆囊内即引起胆汁排泄不畅，即可刺激形成胆囊结石和胆道结石。

食物方面，核桃、生姜、黑木耳、南瓜对于抑制胆结石都有着非常好的作用。（记者何雪华 通讯员朱璐诗）