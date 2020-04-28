体重管理：管的不仅是体重，更是健康

新冠肺炎疫情暴发以来，很多人长时间宅家，“狂吃一时爽，长胖泪两行”，圆小腹、粗胳膊、大象腿……这是不是就是你现在的“稳重”形象？最近一项调查显示，73.7%的受访者表示自己最近体重增加了，其中体重增加的女性为74.2%。众所周知，肥胖容易导致心脑血管疾患、糖尿病、高血压、脂肪肝、胆结石、癌症等多种疾病的发生。减肥自然成了许多女性在这个春天的新目标。

运动减肥、节食减肥、针灸减肥、药物减肥、手术减肥……如今减肥的手段五花八门，尤其不少女性更推崇减肥靠“饿”，以不吃晚餐、不吃主食、不吃肉、轻断食等方法达到减肥目的。哪种减肥方法效果最好呢？多胖才是触碰了“警戒线”要去看医生？中国妇女报·中国妇女网记者特别采访了中日友好医院的专家，对女性如何科学健康地管理体重做出具体详细指导。

专家指出，不论吃啥，只要把食物的热卡“卡”住了，同时能适当迈开腿，体重就会往下降。减肥的正确做法是“三餐不能断顿，每顿应减量”，一个月体重减掉3~5斤比较合适。而且体重管理是一辈子的事情，不要想一蹴而就。而许多孩子看起来又胖又壮，并不意味着其体内什么都“多”，对待儿童肥胖家长要尽早寻求专业医生的帮助，不可自行“瞎调理”，以避免“跑偏”。