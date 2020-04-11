几十颗结石堵住胆管 深圳医生为一病人成功“换肝”

记者10日从国家感染性疾病临床研究中心、深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)肝脏外科(肝移植科)了解到，该院5日对一长有几十颗结石的弥漫性肝内胆管结石患者成功完成移植手术，这也是该院今年的第25台肝移植手术。

今年44岁的彭女士是一位家庭主妇，患有肝内胆管结石已经4年多，之前一直采取保守治疗，靠打针输液稳住病情。

1月，彭女士病情加重，因乏力、食欲差及小便发黄等症状前往医院就诊，被确诊为弥漫性肝内胆管结石、肝硬化及慢性肝衰竭。患者右肝萎缩，左肝和尾叶为了代偿右肝功能，增生到填充了原本的肝，导致肝脏旋转90°，血管结构改变，手术难度极大。

“我国肝内胆管结石的发病率在4.7%左右，虽然大部分患者都可以通过取石手术取出结石，但对该患者而言，有多颗结石导致的弥漫性肝内胆管结石，取石手术难以完全清除结石，容易复发，从而引起反复发作的胆管炎、肝萎缩等情况，最后出现肝硬化肝衰竭，目前只能做移植。”该院肝脏外科主任姜楠介绍。

四年来，彭女士的多颗结石堵塞住了胆管，右肝(解剖学上将肝脏分为右肝和左肝)因为胆汁不通，肝内细胞失去活性，已经“萎缩到几乎没有了”。肝移植手术需要沿着腔静脉将病肝切下，但随着肝脏的旋转，彭女士的腔静脉移位了，血管结构也因旋转发生了改变。而因为肝脏功能不好，病人的脾也增生到正常的两倍以上。

“脾是非常脆弱的器官，稍有不慎就会破裂，增大了出血风险；另外脾的增生也缩小了操作空间，进一步加大了手术的难度。”

此外，解剖结构异常和旋转移位，也增大了分离难度：常规的肝移植手术，解剖结构正常，分离难度相对小，姜楠一般只需要6小时就能做完，而这台手术，因为要格外精细和谨慎。手术做了11个小时，最终成功为彭女士“换肝”，在彭女士切下的病肝里取出了几十颗结石。

目前，彭女士恢复情况良好，仍在深圳市三医院肝脏外科住院治疗。(郑小红)