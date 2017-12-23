国产脑起搏器在国外应用成功

今年6月4日，一名叫Rasheed的巴基斯坦帕金森病患者在拉合尔一家医院接受了脑深部电刺激（DBS）手术，手术采用的是由中国清华大学研发、北京品驰医疗设备有限公司生产的中国自主知识产权清华脑起搏器。本次手术是国产脑起搏器在境外临床应用的首例，标志着我国在高端医疗器械国际化进程中迈出了重要的一步。

据介绍，现年55岁的Rasheed，被诊断为帕金森病已有12年，适合采用脑起搏器进行治疗，但受医疗条件限制，一直未能如愿。在了解到中国清华脑起搏器获得进入欧盟市场的CE认证之后，负责此次手术的医生于今年3月带领团队赴北京天坛医院，参加该院首届脑深部电刺激术国际培训班，详细了解了此项手术的适应症、手术流程和注意事项等，为引进清华脑起搏器到巴基斯坦进行了先期准备。与此同时，品驰医疗应邀派出经验丰富的技术工程师团队赴巴基斯坦进行现场支持。最终，手术顺利完成，患者情况改善良好，医生和患者均对中国生产的高端医疗设备表示了高度赞誉。

据脑起搏器项目研究负责人、清华大学神经调控技术国家工程实验室主任李路明介绍，脑深部电刺激术（DBS）也被称为“脑起搏器”，是顶尖科技应用于临床的典型代表。团队研发的可充电式脑起搏器是迄今唯一能够直接调控、刺激大脑、改变大脑行为的人工系统，一方面能够满足众多神经疾病的治疗需求，另一方面也是研究神经疾病以及脑科学研究的利器。长期以来，该项技术被外国所垄断，导致设备价格居高不下，临床推广缓慢。清华大学、品驰医疗科研团队在国家有关部门的大力支持下，经过10年的艰苦攻关，终于打破技术壁垒，经北京天坛医院临床试验，先后于2013年和2016年获得脑起搏器和迷走神经刺激器的产品注册证，从而打破了国外公司的独家技术垄断，并实现了产品产业化。

李路明说，截至2017年5月31日，其团队共申请专利211项，已形成了脑起搏器等神经调控技术的自主知识产权体系。此外，该团队最新开展的技术攻关还包括脊髓刺激器、核磁相容脑起搏器、闭环刺激、变频疗法、心率变异性与迷走神经刺激疗效关联性等。