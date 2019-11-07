心脏起搏器深植于心脑血管病患者体内，能在关键时刻挽救生命。日常生活中，它是如何工作的呢？

起搏器模拟“发电”。它通过模拟人体天然起搏器——窦房结发出电信号，在患者心动过缓时，帮助心脏正常有规律的跳动。起搏器由密封在小盒子里的脉冲发生器和一块体积小寿命长的电池及电极导线组成。起搏器是针对心动过缓患者的唯一有效治疗方法，手术成功率高、风险低，仅需1小时左右。起搏器用的电刺激量很小，电流仅有1~3毫安、电压1~3伏。

三种情况开始工作。第一，心脏不跳时。当起搏器感知到患者心脏停跳时，会开启起搏功能，避免因心脏停跳而晕倒。第二，心跳太慢时。医生会给起搏器设置最小心率，当心脏持续跳得太慢，低于设置的最小心率时，起搏器会以最小的心率发出电冲，保障心脑肾的血液灌输。第三，活动乏力时。若患者活动乏力、心率不能随之增加，出现力不从心的情况时，起搏器能感知到，并给予适应该活动量的起搏频率。

几类人需要安装。起搏器的选择需要医生根据患者病情，以及心脏依赖起搏器的程度来决定。凡是严重的心动过缓，伴有相关症状的病人，如房室传导阻滞和病态窦房结综合征，特别是存在脑供血不足，经药物治疗无效者，无论何种原因引起，均需要安装起搏器。

安装后注意事项。患者安装起搏器后，一定要定期复查。植入后早期和快接近更换期时，复查频率需要增加，有特殊情况随时就诊。植入上肢避免进行伸展、提举重物和突然的拉伸活动；避免接触强电场和强磁场，如电钻、电子安检系统、磁共振成像设备等，一般的家用电器和办公设备不会影响起搏器功能，不过接打手机最好用对侧那只手；外出旅行要随身携带植入卡，在机场事先向安检人员出示，虽然安检机器对起搏器没有影响，但它能触发金属探测器报警。

定期“体检”。由于起搏器的频率、电压、感知灵敏度等参数设定会随病人心脏情况而变化，因此安装后要靠定期复查来调整。一般，最初半年每月复查1次，半年后可每3个月或半年复查1次，电池寿命将尽时，每个月复查1次，更换电池需要住院处理。通常情况下，单腔起搏器使用寿命为8~10年，双腔为6~8年。▲