第九届清华脑起搏器论坛线上举行

4月11日，由清华大学、北京市科学技术委员会主办，神经调控技术国家工程实验室承办的世界帕金森病日患者活动——第九届清华脑起搏器论坛在线上举行。

此次论坛的主题为“爱人如己，守望云端”旨在普及帕金森疾病相关知识、为患者搭建权威网络诊疗平台以及呼吁全社会对帕金森病人群的重视。多家知名医院神经科专家与来自全国的数千名帕金森病患者齐聚线上，共同见证了“云医院”技术和服务升级。十数名医疗专家签约云医院，正式在线上为患者提供专业诊疗服务。

本届论坛中，“云医院”概念的推出成为最大亮点。今年疫情期间，为减少患者外出风险。中国医师协会神经调控专业委员会、中国神经调控联盟、国家神经调控协同创新联盟、神经调控技术国家工程实验室共同发起“抗击疫情百位名医在线义诊活动”并搭建专业远程诊疗平台，在疫情期间免费为相关患者提供在线义诊服务。网络远程诊疗在疫情期间迅速发展，为更好的服务医患群体，涵盖图文问诊、视频诊疗、远程程控、患者管理等诸多功能的“嘉医有品”云医院正式上线。

本届论坛中，中国科学院院士赵继宗、北京市科委医药健康科技处处长曹巍、清华大学科研院副院长邓宁、神经调控技术国家工程实验室主任李路明、副主任郝红伟，以及北京协和医院、中国人民解放军总医院、首都医科大学附属北京天坛医院、清华大学附属北京清华长庚医院、首都医科大学三博脑科医院、清华大学玉泉医院的医学专家，就如何更好运用网络技术开展诊疗服务发表了观点，诸位专家在活动中线上签约了云医院平台，并在当日下午联合十五家医院三十位专家开展了线上视频义诊服务。

神经调控技术国家工程实验室李路明教授在发言中展示了神经调控最新技术——带有蓝牙传输心电脑电信号的新型脑起搏器，该项技术的应用能够为科学家的脑科学研究提供重要帮助，同时为临床医生随时获取患者相关数据提供帮助。