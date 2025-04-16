直播预告：吞咽困难？要警惕食管癌

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

食管癌是严重影响患者生活质量的高发性消化道肿瘤，给患者家庭和社会带来较大的经济负担。那么，我们应该如何面对食管癌？食管癌的治疗有哪些方法？

4月18日13:30-14:30，辽宁省肿瘤医院副院长、主任医师张敬东，中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师习勉将做客“人民好医生”客户端直播间，就食管癌防治相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张敬东，辽宁省肿瘤医院副院长，主任医师、博士研究生导师。CSCO结直肠癌专家委员会常委，辽宁省抗癌协会化疗专委会主任委员，辽宁省医学会肿瘤学分会副主任委员。

习勉，中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师、教授、博士生导师。广东省食管癌研究所副所长，中山大学肿瘤防治中心青年临床医学科学家，中国医药教育协会肿瘤放疗专委会常委，中国抗癌协会食管癌专业委员会委员，广东省临床医学学会消化肿瘤综合治疗青委会副主委，广东省抗癌协会食管癌专委会常委。

如何收看直播：

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