18岁脑发育成熟？未必

从出生前到老年的全生命周期中，人类的大脑功能网络经历了从形成、发育到衰退的复杂过程，支撑着个体认知与行为的发展。构建人类生命周期脑功能网络发展图表，建立人脑功能测量的参考标准，是脑科学领域亟待解决的重大科学问题。

日前，北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室贺永教授团队联合全球100余家机构，成功构建全球首个覆盖人类全生命周期的大脑功能网络参考图谱，有望用于全年龄段的脑健康数字化评估，标志着我国在脑科学领域实现重大突破。相关成果作为封面论文发表于《自然·神经科学》。

研究团队整合了全球最大规模的全生命周期的脑功能磁共振数据，攻克了大样本跨年龄段脑影像数据的标准化处理与质量控制难题，首次绘制出人脑功能网络从出生前到老年期的完整“生命曲线”。研究人员发现，全脑功能连接强度平均水平要在38岁左右才到达峰值点，长程连接持续优化至50岁左右，揭示中年期仍具有较强的神经网络可塑性，颠覆了“18岁脑发育成熟”的传统认知。

“大脑在全生命周期的发展并非线性变化，而是遵循一种复杂而有规律的演化过程。”贺永说，“通过脑影像大数据，我们有机会揭示脑功能网络的关键发育里程碑。”

这一工作为评估个体脑健康水平提供了“生长曲线”式的量化依据，有望改变当前主要依赖结构成像进行脑疾病筛查的模式，为神经发育疾病等的脑功能数字化评估提供了参考标准。研究人员或者医生可以借助该参考模型，将个体脑功能的实际情况与标准“生长曲线”进行对比，识别潜在的偏离程度，从而为脑疾病的个体化早期诊断和干预提供指导。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 19 版）