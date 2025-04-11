呵护鼻腔：小习惯影响大健康

鼻部健康是人体健康的“晴雨表”，鼻腔作为呼吸系统的门户，是空气净化的第一道防线，也是多种疾病发生的“源头”。然而，生活中许多与鼻子相关的、看似无关紧要的“小习惯”，例如频繁挖鼻孔、用力擤鼻涕、随意拔鼻毛等，都可能影响健康。4月12日是全国爱鼻日，科技日报记者采访了相关专家，从多个视角解读鼻腔健康的潜在风险与防护之道。

鼻子作用十分重要

陆军军医大学西南医院耳鼻咽喉科主任钟诚介绍，鼻部虽小，却承载着呼吸、嗅觉、免疫等重要功能。一个成年人鼻腔里内衬的黏膜面积约有120平方厘米至150平方厘米。

“健康的鼻腔是一个精密的‘空气处理系统’。空气进入肺部前，通过鼻腔可以过滤掉约80%直径大于5微米的颗粒物。”陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）耳鼻咽喉科主治医师冯丹丹说，鼻子大致分为外鼻、鼻腔和鼻窦，其中，鼻腔结构最为复杂。鼻腔包括鼻甲、黏膜、上皮细胞等，它被鼻中隔分为左右两腔、前有鼻孔与外界相通，后连通于鼻咽部。鼻腔前下部较为阔大的部分是鼻前庭。鼻前庭主要位于鼻翼和鼻尖的内面，内面衬以皮肤，生有鼻毛，有过滤尘埃、净化吸入空气的作用。鼻毛是空气进入鼻腔的第一道防线，它像天然的过滤网，能阻挡空气中较大的颗粒物和粉尘。

鼻腔内布满了黏膜，能调节适当温、湿度，为下呼吸道创造理想的气体环境。黏膜产生的分泌物是“防疫盾”，里面含有溶菌酶、干扰素等免疫物质，能杀灭部分细菌和病毒。黏膜下的血管极其丰富，包括动脉、静脉、毛细血管等，交织成网，四通八达。其中，属于鼻腔结构的鼻甲黏膜就像加湿器，鼻甲黏膜内有丰富的血管网。

鼻腔异常易引发连锁反应

鼻腔健康状况与全身多系统密切相关，钟诚用“多米诺骨牌效应”来形容其危害。

“鼻腔异常会引发全身健康连锁反应。”冯丹丹表示，作为呼吸系统的“守门人”，若鼻黏膜受损或功能下降，病菌更易长驱直入，增加呼吸道感染风险，引发感冒、咽炎、支气管炎等疾病。此外，鼻腔与耳、咽喉相通，鼻部问题可能波及邻近器官，如引发中耳炎、咽喉炎等。

慢性鼻炎等因素会导致鼻甲肥大、鼻中隔偏曲、鼻窦炎鼻息肉等其他鼻部疾病。这些鼻部疾病可能会引发鼻塞，而长期鼻塞不仅会导致睡眠呼吸障碍，影响血氧供应，增加高血压、心脏病等慢性病风险，还会影响面容。

一旦鼻塞严重，人们会被迫使用口呼吸。钟诚说，如果呼吸气流通过口腔且超过一定比例（一般为25%—30%）且长时间如此时，会引发大问题。

“长期张嘴呼吸会导致人们的嘴唇肌肉力量不足、闭唇困难，即使去除了鼻部呼吸阻塞的病因，患者往往也会维持原有口呼吸习惯，难以自主改善。”西南医院口腔科主任熊宇表示，许多人误以为张嘴呼吸仅是习惯问题，殊不知长此以往会导致“腺样体面容”，表现为下颌后缩、牙齿排列不齐、唇厚外翻等，甚至影响儿童颅面发育。此类患者常伴随咬合功能异常，需通过正畸或正颌手术矫正。

此外，鼻腔的各种病理状态还可能导致嗅觉失灵。成年人长期鼻塞可能与阿尔茨海默病风险上升相关——缺氧会加速脑细胞凋亡，导致记忆力减退。

日常需养成良好护鼻习惯

看似无伤大雅的小习惯，却有可能造成大危害。

“很多人喜欢挖鼻孔。但挖鼻孔不仅损伤鼻黏膜，还可能将致病菌带入鼻腔。用手指挖鼻孔的时候，会把手指上的细菌送到鼻腔里，非常容易引起鼻部感染。此外若鼻部红肿长痘被挤压，感染可能会经面部静脉逆流至颅内，严重者甚至会引发海绵窦血栓性静脉炎。”钟诚说。

临床数据显示，错误的擤鼻涕方式会导致鼻黏膜损伤。钟诚指出，反复掏挖易造成鼻黏膜干燥、破损，增加过敏反应概率；用力同时捏住双侧鼻孔擤鼻易导致鼻孔局部肿胀、堵塞和疼痛；过度用力吸鼻子还可能引发鼻黏膜急性或慢性炎症，甚至导致鼻出血或感染。对此，钟诚表示，正确做法是单侧交替擤鼻涕，也就是按住一侧鼻孔，另一侧缓慢呼气排出分泌物，两侧交替进行，让鼻涕自然流出。要避免用力过猛，防止分泌物逆流至中耳或鼻窦引发感染。

“许多鼻部疾病起初只是小问题，但若长期忽视则会逐渐加重。日常养成良好的护鼻习惯，比患病后再治疗更重要。”冯丹丹表示，长期揉搓鼻部可能导致鼻周皮肤敏感，诱发接触性皮炎；长时间佩戴口罩可能因空气流通不足导致鼻黏膜缺氧，出现干燥、刺痛等不适；频繁拔鼻毛会削弱鼻腔的过滤功能，增加呼吸道感染风险。

冯丹丹提醒，日常清洁鼻腔要避免用手挖，可用生理盐水喷雾或洗鼻器轻柔冲洗；干燥季节可涂抹少量凡士林或维生素E软膏于鼻前庭，防止鼻腔干裂。此外，还可以适量补充维生素A、C、E，促进鼻黏膜修复；坚持适度运动，包括慢跑、游泳等，改善鼻腔血液循环。

“鼻腔疾病早期症状隐匿，易被忽视。建议每年至少进行一次鼻腔内镜检查，尤其是有过敏史或家族遗传人群。”钟诚说。