十大重点任务促健康消费
本报北京4月10日电（记者董蓓）近日，商务部、国家卫生健康委等12部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》，细化完善促进健康消费的重点举措。方案提出提升健康饮食消费水平、优化特殊食品市场供给、丰富健身运动消费场景、大力发展体育旅游产业、增强银发市场服务能力、壮大新型健康服务业态、引导健康产业多元发展、强化药店健康促进功能、组织健康消费促进活动、宣传推广健康理念知识10方面的重点任务。
方案明确，支持地方建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，开展社区运动健康中心试点，推动各类体育场馆开放共享。深入实施“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”等行动，加快运动用品制造业转型升级，强化科技赋能和智能应用。支持面向老年人的健康管理、养生保健、健身休闲等业态深度融合，支持老年人家庭、景区设施设备等适老化改造，大力发展康复辅助器具产业，提升老年人精神文化生活品质。统筹全国展览展销、交易大会、宣传推广等活动，深入实施消费品“三品”专项行动，开展促进食品工业提质扩需活动，鼓励各地举办区域性健康消费活动。
商务部消费促进司负责人表示，近年来，居民健康意识明显增强，健康消费潜力巨大，呈现出市场规模快速增长、业态模式不断创新、消费结构持续优化等特点。同时，健康消费作为新兴领域，仍然存在高质量供给不足、健康知识普及不够、消费环境欠佳等问题。下一步，商务部将会同有关部门完善工作机制，强化沟通协调，指导各地加快落实促进健康消费各项举措，提升健康服务和商品供给质量，更好满足人民群众健康消费需求。