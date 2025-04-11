狂吃青团竟吃出急性胰腺炎？

清明时节，很多地方都有吃青团的习俗。芒果味、抹茶味、蜂蜜燕麦味……五花八门的青团让人食欲大开。然而，近日浙江一女士却因吃青团把自己吃进了医院，相关话题也冲上了热搜。该女士食用了大量青团，结果引发腹痛。起初她以为是胃病，直到去医院检查后才得知患上了高甘油三酯血症性急性胰腺炎。在人们的印象中，暴饮暴食往往容易引发肠胃炎，吃点消食片或是肠胃药就能缓解。然而急性胰腺炎不同于肠胃炎，它发病急、进展快、并发症多、危险性更高，根据《重症急性胰腺炎预防与阻断急诊专家共识（2022）》数据统计，重症胰腺炎病死率约14.3%。

美味可口的青团为什么会诱发急性胰腺炎？急性胰腺炎的发病原理及症状是什么？科技日报记者就此采访了中日友好医院消化内科副主任医师陶永康。

高脂高糖大量摄入导致“命悬胰腺”

陶永康介绍道，胰腺位于胃后面，是人体仅次于肝脏的消化器官，其主要有两大作用：一是消化，胰腺每天会分泌1000—2000毫升的胰液，这些胰液会排入小肠，是消化蛋白质、脂肪和糖的“主力部队”；二是参与血糖调控等内分泌功能。

急性胰腺炎就是一种胰腺炎症反应，其特征是胰腺分泌的胰酶在胰腺内被异常激活，灾难性地进行“自我消化”，导致胰腺水肿、出血甚至坏死。陶永康解释说，青团馅料高脂高糖，短期大量进食会使血脂升高，尤其是甘油三酯急性增高，进而导致胰液分泌过度旺盛，引起胰腺微循环障碍，从而使热搜话题中的女子诱发急性胰腺炎。

陶永康表示，急性胰腺炎最常见的诱因有三种：胆系结石引发的“胆源性胰腺炎”，高甘油三酯血症引起的“高甘油三酯血症性急性胰腺炎”以及大量饮酒引起的“酒精性胰腺炎”。

急性胰腺炎的常见症状多表现为进食后不久突发腹胀以及上腹部疼痛，这种疼痛是持续性的钝痛、绞痛，还有可能伴随恶心、呕吐甚至发热。陶永康表示，由于急性胰腺炎早期症状与肠胃炎很相似，因此病症诊断要结合具体症状、血液生化检查、影像学的表现综合判断。例如做腹部超声（B超）以及CT扫描时，急性胰腺炎患者往往会显示胰腺肿大，胰腺周围出现炎性渗出液。此外，血液中的淀粉酶和脂肪酶这两个指标也是诊断急性胰腺炎的重要依据，倘若二者水平明显升高，那么极有可能就是胰腺出了问题。

切勿自行采取措施乱服止痛药

陶永康表示，急性胰腺炎根据病情严重程度可分为轻症、中重症和重症三类。轻症以及中重症急性胰腺炎主要以胰腺水肿为主，经及时治疗后多可痊愈。但倘若控制不及时就会发展为重症，即出现炎症风暴，导致全身的炎症反应，可能出现肾衰竭乃至全身多脏器的功能衰竭，进而导致死亡。

陶永康强调，出现腹胀腹痛时，一些患者会吃止疼药。但是止疼药很有可能会掩盖症状，影响医生对于疾病的诊断，或致使轻症胰腺炎发展成为重症胰腺炎。他表示，对于胃肠道的疼痛而言，止疼药会在一定程度上减少胃肠道蠕动，缓解胃肠道痉挛，起到一定缓解腹痛的作用。然而对于急性胰腺炎来说，止疼药可能会加重腹胀。因此使用止疼药需要慎重，最好遵从医嘱。

“一旦怀疑自己患上了急性胰腺炎，患者最好首先停止进食以及饮水，防止胃酸分泌量增多。胃酸分泌减少之后，对胰腺的刺激就会相应降低，可以让胰腺起到一个休息的作用，减轻胰腺负担。”陶永康说，由于腹部疼痛会使患者的腹部肌肉处于紧张状态，而将身体弓成“虾米”状，可让身体放松，减少对腹部脏器的压迫，使疼痛得到一定程度的减轻。

“自行采取措施虽然能缓解症状，但发病后尽快就医才是正确选择。”陶永康说，胰腺炎作为一种全身性的炎症，往往会伴有体内血容量丢失，虽然患者血压、心率还正常，但实际上有效血容量还是不足。因此应尽快到医院，采取专业措施，及时补充血容量、稀释炎症因子、抑制胰酶分泌及活性等才是关键。