板蓝根青菜是菜不是药

春季到来，万物复苏，各类新鲜蔬菜纷纷上市，丰富着人们的餐桌。今年春天，有一种名为“板蓝根青菜”的蔬菜格外引人注目，成为市场新宠，吸引了众多消费者的目光。

板蓝根青菜是消费者对这种蔬菜的昵称，其学名为“菘油1号”，是华中农业大学国家油菜工程技术研究中心历时16年研发的新型蔬菜。

板蓝根，学名为菘蓝，是一种传统的中药材，属于十字花科菘蓝属植物，主要以其根部入药。在人们的印象中，板蓝根常被制成药用冲剂，味道甜中带苦，被认为具有清热解毒、凉血利咽等功效。

从外观上看，板蓝根青菜与普通油菜相似，不过它与板蓝根才是“亲戚”。

2004年前后，华中农业大学国家油菜工程技术研究中心开始进行油菜与板蓝根的远缘杂交研究。最初的目标是想攻克油菜的一种重要病害——油菜菌核病，但由于两者亲缘关系较远，研究人员没能获得预期的杂交品种。

华中农业大学国家油菜工程技术研究中心教授葛贤宏介绍，在研究过程中，团队发现，把板蓝根的一些成分导入到油菜中后，油菜会具有一定的抗病毒活性。此外，杂交出来的菜口感较好，适合市场推广，所以团队决定将其发展为一种新型蔬菜。

许多品尝过板蓝根青菜的消费者都对它的味道和口感表示了认可。与板蓝根的苦涩口感不同，板蓝根青菜的口感类似菜薹，清甜鲜脆。其茎部质地脆嫩，没有明显的纤维感，叶片也较为柔软，烹饪后依然能保持较好的口感。而且，板蓝根青菜对烹饪手法要求不高，无论是清炒、白灼、汤食还是涮火锅，都能展现出独特的风味。

根据农业农村部品质监督检验测试中心（武汉）此前出具的权威检测报告，每100克板蓝根青菜中，维生素C的含量高达98.4毫克。与常见水果相比，板蓝根青菜的维生素C含量是橙子的2倍至3倍之多，更是苹果的整整30倍。按照成年人每日100毫克的维生素C推荐摄入量计算，人们每日仅需食用大约100克板蓝根青菜，就可基本满足成年人每日维生素C的推荐摄入量。

尽管有一定的营养价值，但葛贤宏提醒，板蓝根青菜本质上仍然是一种蔬菜，而非药材，不能当作药品使用，并且极少数人可能会对其过敏。一旦食用板蓝根青菜出现不适，消费者应立即停止食用，并及时就医。