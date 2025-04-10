打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民优选来了

“小胖墩”如何减肥？科学减重看这里

陈子源

2025年04月10日08:51 来源：人民网

近些年，“小胖墩”问题在儿童青少年群体中日渐凸显。肥胖不仅会阻碍儿童青少年的生长发育，影响生理功能，还可能带来高血压、高血脂、糖尿病等健康问题。家长们该如何判断孩子是超重还是肥胖？如何科学减重？听听专家怎么说。

人民优选来了——

本期指导专家：山东第一医科大学附属省立医院儿科主任医师 孙妍

(责编：孙红丽、吕骞)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开