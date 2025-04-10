“小胖墩”如何减肥？科学减重看这里

近些年，“小胖墩”问题在儿童青少年群体中日渐凸显。肥胖不仅会阻碍儿童青少年的生长发育，影响生理功能，还可能带来高血压、高血脂、糖尿病等健康问题。家长们该如何判断孩子是超重还是肥胖？如何科学减重？听听专家怎么说。

人民优选来了——

本期指导专家：山东第一医科大学附属省立医院儿科主任医师 孙妍