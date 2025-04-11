肥胖致16种常见病风险增加

科技日报北京4月10日电 （记者刘霞）美国约翰斯·霍普金斯大学研究团队领导的一项最新研究发现，肥胖，特别是重度肥胖与罹患16种常见健康疾病密切相关，尤其与阻塞性睡眠呼吸暂停、Ⅱ型糖尿病、代谢功能障碍相关脂肪肝之间存在很强的相关性。相关论文发表于新一期《新英格兰医学杂志·循证子刊》。

在最新研究中，团队开展了一项纵向队列研究，以了解不同程度的肥胖与美国不同人群的各种健康状况之间的关系。实验数据来自“我们所有人”（All of Us）项目中270657人的数据。“我们所有人”由美国国立卫生研究院于2018年启动，是美国最大的队列研究。

研究团队收集了参与者的电子健康记录、身体测量结果等数据。他们根据参与者的体重指数，将其划分为正常体重、超重（肥胖），并进一步将肥胖分为肥胖Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级。

团队评估了这些参与者与16种疾病相关的健康状况，包括高血压、Ⅱ型糖尿病、高脂血症或血脂异常、心力衰竭、房颤、动脉粥样硬化性心血管疾病、慢性肾病、肺栓塞、深静脉血栓形成、痛风、与代谢功能障碍相关的肝病、胆结石、阻塞性睡眠呼吸暂停、哮喘、胃食管反流病和骨关节炎。

结果显示，随着肥胖等级的提高，参与者的患病率和发病率逐渐增加。其中，Ⅲ级肥胖与阻塞性睡眠呼吸暂停（相关性为51.5%）、Ⅱ型糖尿病和代谢功能障碍相关肝病（相关性为36.3%）的关联最强；与哮喘、骨关节炎和动脉粥样硬化性心血管疾病的关联则相对较弱。

研究团队表示，最新研究有望为未来的公共卫生战略、政策行动和抗肥胖疗法提供重要参考。