春日这些常见的花草，原来都是中药（服务窗）

春季气清景明，莺飞草长，处处给人清新明朗之感。此时万物竞相生发，正是调养身体、预防疾病的好时机。

广东广州中医药大学第一附属医院内科主任医师李小兵表示，这个时候天气乍暖还寒，是一些常见疾病多发或易于复发的季节。善用身边常见的应时本草，可以帮助调理身体不适。

“现在是采挖蒲公英最好的时候，此草既是老百姓喜欢吃的野菜，又全株皆药。除去杂质，洗净、晒干后，10克煎汤内服即可清肝胃郁火。”李小兵说，作为清热解毒的传统中草药，蒲公英在过去一般仅用于治疗热毒所致的乳痈、疮肿，有良好的效果，不仅可单独煎汁内服，也可以用新鲜的蒲公英30克—60克捣碎外敷。

李小兵介绍，近年来，蒲公英被发现有利尿、缓泻的功效，还可用于治疗内科疾患。比如，和金银花、鱼腥草一起煎服，可用于治疗痰热郁肺；配合板蓝根，可治疗咽喉肿痛；配忍冬藤、车前草，则可用于治疗小便热淋；配栀子、茵陈，可治疗湿热黄疸等。

新鲜蒲公英可以凉拌或者煮汤食用，有清热解毒、消肿散结功效，但李小兵提醒：“蒲公英性寒，脾胃虚寒的人应适量食用，过量会引起腹泻。”此外，因为蒲公英中钾元素含量较高，患有慢性肾病或肾功能不全的患者，在食用时要格外慎重。

在野外采挖蒲公英时，应如何正确分辨？李小兵介绍，蒲公英最大的特点是没有茎，它的叶子贴地生长，而花朵则通过花梗高高挺立，很容易分辨。此外，当掐断蒲公英的叶片时，会流出白色浆液。“如果掐断后流出的是黄色浆液，那有可能会是白屈菜，它带有一定的毒性，切勿食用。”李小兵说。

同样有清热解毒消痈肿功效的还有马齿苋。这也是一种广受欢迎的野菜，被人们称为“长寿菜”。一般用新鲜马齿苋做凉拌菜或做馅料，使用时需焯水去草酸。李小兵介绍，新鲜马齿苋用于治疗湿热或热毒引起的痢疾效果较好，可单独煎服，也可配合辣蓼等药同用。

此外，马齿苋还可用于治疔疮肿毒、湿疹、带状疱疹等。“用本品单味煎汤内服，同时用鲜草适量洗净，捣烂外敷。”李小兵说，马齿苋性寒，脾胃虚弱的人不宜多食。

因春季干燥或饮食不当引发内火，出现口舌生疮、目赤肿痛等症状时，有清热解毒、疏散风热功效的金银花是常用药。

“金银花甘寒，既清气分热，又能清血分热，且在清热之中又有轻微宣散之功，所以能治外感风热或温病初起的表症未解、里热又盛的病症，常配合连翘、牛蒡子、薄荷等同用。”李小兵说，现代研究显示，金银花含绿原酸等成分，可抑制金黄色葡萄球菌、流感病毒等病原体，对于红肿热痛的疮痈肿毒，可将10克金银花与蒲公英、地丁草、连翘、丹皮、赤芍等一起煎汤内服，或单用新鲜品捣烂外敷；搭配黄芩、白芍、甘草等煎汤内服，则可以清热治痢。

李小兵介绍，连翘常与金银花配合应用，治疗外感风热、温病初起或热病有高热、烦躁、口渴或发斑疹等症，如春风化雨。此外，连翘性凉味苦，轻清上浮，尤为善解上焦郁火，故为“疮家圣药”，用于疮疡肿毒、瘰疬、丹毒、乳痈等症，可取10克和金银花、象贝母、夏枯草等一同用水煎服。

李小兵提醒，在使用金银花和连翘时，应注意脾胃虚寒者忌用、过敏体质慎用，孕妇需遵医嘱。

“木末芙蓉花，山中发红萼。”王维诗中的辛夷花美得动人。中药辛夷，即为木兰科植物望春花、玉兰或武当玉兰的干燥花蕾。“辛夷入肺经，上通于鼻，以散风寒，临床上用于治疗外感风寒所致的头痛、鼻塞流涕，对鼻窦炎症性疾病尤为有效。”李小兵介绍，辛夷常与白芷、细辛、防风、苍耳子等配伍应用，一般以6克辛夷煎药，“但不宜多服，有时会引起目赤头昏”。因为辛夷周身有绒毛，如同一支毛茸茸的毛笔，所以需要用纱布包好入水煎煮。

若因风热感冒而鼻塞头痛，也可将辛夷与薄荷、金银花、菊花等疏散风热药同用，可增强通鼻窍、散风邪之力。

4、5月份，槐花串串垂珠，大老远都能闻到香味，是人们不能错过的美食。

李小兵介绍，槐花不仅是美食，也是凉血止血、清肝泻火的良药，其清香甘甜的味道背后，蕴含着丰富的维生素和矿物质。

“槐花主要用于治疗因血热而出血的病症，善治下部出血，多用于便血、痔血等症，常配合地榆等药同用。”李小兵说，槐花可内服也可外用，内服取干燥槐花6克，用水煎服；外用可取适量煎水熏洗或研末撒于患处，治疗痔疮肿痛。此外，槐花配伍地榆，可止肠风便血，佐以白茅根能平肺热咯血。

“踏青时采摘回的野菜，要彻底清洗干净，充分焯水后食用，在工业污染较重的区域，尽量不要采摘野菜和草药，以防重金属污染。”李小兵提醒，自己在家煎药食用时，尤其要注意，疾病与年龄、性别、体质强弱等诸多因素密切相关，如自服中药后病情未见好转，要及时前往医院就医，以免耽误病情。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 14 版）