直播预告：空间免疫评分与数智化革新——肝癌诊疗的精准突破

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

4月17日13:30-14:30，人民好医生客户端将邀请中国科学技术大学附属第一医院 （安徽省立医院）党委书记刘连新、福建医科大学孟超肝胆医院（吴孟超纪念医院）党委副书记、院长曾永毅做客演播室，探讨肝癌治疗相关问题。

专家介绍：

刘连新，中国科学技术大学讲席教授医学博士、博士生导师，中国科学技术大学党委常委、副校长、生命科学与医学部党委书记，中国科学技术大学附属第一医院 （安徽省立医院）党委书记，中国医师协会外科医师分会副会长、中华医学会外科学分会委员、实验与转化医学学组副组长，中国临床肿瘤学会微创外科委员会候任主委、中国抗癌协会肝癌专业委员会候任主委。

曾永毅，福建医科大学孟超肝胆医院（吴孟超纪念医院）党委副书记、院长、医学博士、主任医师、教授、博士生导师，福建省肝病科学研究中心副主任、中华医学会外科学分会胆道学组委员、国家癌症中心肝癌质控专家委员会委员、中国医师协会肝癌专业委员会常务委员、中国抗癌协会腔镜与机器人外科分会常务委员。

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