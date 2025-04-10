如何加强网络食品销售新业态监管 市场监管总局解答

人民网北京4月10日电 （记者郝帅）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》（以下简称《意见》）。为了让社会各界全面深入了解文件精神，4月9日，国务院食安办会同公安部等部门共同召开新闻发布会，解读意见。

会上，有记者提问，在加强网络食品销售新业态监管方面《意见》采取了哪些措施？

市场监管总局食品协调司司长司光表示，当前，食品安全风险不仅发生在线下也存在于线上。特别是电商平台的快速发展，深刻影响了食品经营方式，衍生了平台外卖、直播带货、社区团购等许多新模式，同时也存在保质期“云篡改”、资质证明“PS化”、农产品“美颜直播”等新风险，给食品安全监管带来了许多挑战。为筑牢食品安全“云端防线”，《意见》就加强网络食品销售新业态监管提出明确要求。

一是压实网络食品销售从业主体责任。《意见》督促网络交易平台、主播及其服务机构、广告活动参与者、食品生产经营者等从业主体落实食品安全责任。明确了对各类从业主体的要求：网络交易平台企业要设置专门的食品安全管理机构或指定专职食品安全管理人员，严格审查食品生产经营者入网销售资质，规范主体信息、食品信息公示，加强入网销售行为过程管控；主播及其服务机构要规范开展营销活动，依法对其推荐的食品进行查验；广告活动参与者要依法开展食品类互联网广告设计、制作、代理、发布等；食品生产经营者要严把质量安全关，保持线上线下同标同质。同时，明确从业主体明知或应知产品违法但未采取相应处置措施的，依法承担相应责任。

二是强化网络销售食品安全问题协同治理。要求市场监管部门会同农业农村、工业和信息化、网信、广电等部门，明确直播带货、私域电商、社区团购等网络食品销售新业态治理要求，加强信息监测通报和协查处置。要强化行政处罚和刑事处罚双向衔接，依法打击违法犯罪行为。

《意见》对网络销售食品的明确规定将显著提升线上食品安全治理效能，有效遏制无证经营、篡改保质期、虚假宣传乱象问题。下一步，市场监管总局将会同相关部门加强网络销售食品的安全协同管理，加快出台配套制度机制，加大监督抽检和监管执法力度，确保线上线下食品同标同质，让广大消费者吃得放心、吃得安心。