两部食品安全新规即将实施

2日，国家市场监管总局召开专题新闻发布会。该局食品安全总监孙会川在会上介绍，近期国家市场监管总局修订出台了《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，同时专门制定了《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》。两个规定均将于4月15日起正式实施。

据了解，自2022年9月《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》颁布实施以来，通过抓住“关键少数”，推动企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员依法履行岗位职责，为压实企业主体责任提供了坚实的制度保障。

“但是，在推动落实过程中，我们也发现，部分企业食品安全管理人员责任落实还不够精准有力，对风险管控工作制度机制的执行、理解上还有偏差。”孙会川说，为此，国家市场监管总局对规定进行修正。

具体来讲，调整了规章的适用范围。充分考虑到集中用餐单位食品安全主体责任的特点，并且结合监管的实际，将本规章的适用范围聚焦在食品生产经营企业。同时，强化了制度的有效执行，细化了管理责任的要求。如对于食品安全总监、食品安全员每年参加培训的时间，监督抽考的方式、内容等，都作出了明确要求。

孙会川表示，《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》厘清了各方的责任，将集中用餐单位供餐方式概括为单位食堂自营、委托承包经营、从供餐单位订餐三种形式。对于委托承包经营，用餐单位、承包方都应按照规定承担食品安全责任，坚决治理目前部分单位存在的“一包了之”“只包不管”的现象。