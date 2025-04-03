新策略让药物精准“锁定”肿瘤

化疗，作为癌症治疗的“三驾马车”之一，虽然能抑制癌细胞生长，却因缺乏精准性，成为一把双刃剑。记者2日从东南大学获悉，该校首席教授梁高林带领团队研发出一项“释放与捕获”药物的新型递送策略，可以让化疗药物更精准地“锁定”在肿瘤部位，使其长时间发挥作用。该策略在小鼠乳腺癌模型中显著提升了化疗效果。相关成果近日发表于国际期刊《生物材料》。

“近年来，为了提升化疗药物的靶向性，科研人员研发出许多基于纳米载体的药物递送系统，但其实际靶向效率不尽如人意。如何让药物在肿瘤病灶‘安营扎寨、持续作战’，是纳米医学领域亟待攻克的难题。”论文共同通讯作者梁高林介绍说。

面对这些难题，梁高林带领团队设计出一种新型纳米复合体。在复合体的内部，他们将化疗药物喜树碱（CPT）修饰在团队设计的一种结构特殊的多肽上，形成水溶性的喜树碱前药分子Nap-FYp-CPT。复合体的“壳”则为多孔的二氧化硅纳米载体。

“我们为患有乳腺癌的小鼠注入纳米复合体。当复合体抵达肿瘤附近后，肿瘤的微酸性环境触发纳米载体释放前药分子。随后，肿瘤细胞膜表面高表达的碱性磷酸酶（ALP）会‘吃掉’前药分子中的磷酸根，并形成纳米纤维，在肿瘤细胞膜表面构建起一层水凝胶。在水凝胶作用下，纳米复合体便牢牢地附着在肿瘤细胞膜上，其中的前药分子就进入肿瘤细胞内。”梁高林介绍，进入细胞后，前药分子会释放活性化疗药物喜树碱，对肿瘤细胞发起攻击，这有效提高了细胞内的药物浓度，延长了药物在肿瘤部位的滞留时间。

论文共同通讯作者、东南大学生物科学与医学工程学院研究员王睿介绍，团队在14天内两次为小鼠注入了纳米复合体，发现其抑制了肿瘤生长，将化疗药物的靶向利用率提高到5%至15%。

梁高林表示，这种药物递送策略，为解决传统化疗方法中靶向性差、副作用大、损失健康细胞等问题提供了一种新路径。如果进入临床，其有望为难以手术切除的转移性肿瘤定制更为高效、个性化的治疗方案。