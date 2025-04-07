最爱性价比年轻人越来越会花钱了

几年前，年轻人的消费观还是“坐着公交去酒吧，该省省该花花”，如今已转变为“可以买贵的，但绝不能买贵了”。现在的年轻人并非不敢花钱，而是更会花钱了。花最少的钱，享受最惬意的生活，是当下年轻人的一大特点，从其中演化出的新消费方式，也促使商家在促销上玩出“花活”。

买打折菜

按需购买超市“出清”产品

“临期货架上这包橘子，跟我手里的一模一样，只早上架两天，就能便宜40%，顿时觉得手里的橘子不香了。”刚参加工作一年的赵亮说，当他无意间发现临期货架这个“淘宝地”后，每次去超市的第一件事就是去那个区域翻找，看看有没有合眼缘的瓜果蔬菜。

赵亮说，其实超市所谓的临期食品都是一些当天没卖掉的生鲜，次日或第三天就开始打折“出清”。像香蕉、橘子、苹果这类水果以及玉米、西红柿之类的蔬菜，他认为多放一两天完全不影响品质，但是价格却只要正价的4折到6折。在他看来，这简直就是超市给顾客发福利。

“一般‘出清’商品都是头天从正式货架上撤下来的。”赵亮说，这个规律是他从超市工作人员那里打听出来的。工作时间相对自由的他一般选择上午去超市，这样临期商品柜台货架上的东西比较多，可选范围也更大。

与赵亮不同，女白领李冉选择工作日每晚7点半以后去超市购物，周末则一般不去。这是因为工作日晚7点半到8点之间，这家超市大概率会“出清”当天制作的现制食品。

“一般会有烤鸡、沙拉、凉拌、寿司、果切等，夏天还会有小海鲜或者麻辣小龙虾之类的‘大菜’。”这些“出清”商品大部分是7折，运气好的话打了折还能买一送一。这些东西买回去后，一般会成为李冉次日的早餐或者午餐，吃不完的肉食还可以冻起来，周末有时间再二次烹饪一下。“晚间折扣就像是一种福利，我既少花了钱，还能保证食物是相对新鲜的。”她说。

自从发现超市的这个“惯例”，李冉也爱上这种晚间来淘便宜货的快乐。但她也表示，现在“知情人”越来越多，竞争也激烈起来。她不得不提前到超市，先把自己的心仪且到晚间能打折商品放到购物车，等要开始打折时，再请店员贴上打折签。

尽管便宜，李冉还是理智地选择按需购买，“家里就我一个人，买多了最后也只能扔掉，所以我不会因为打折而买自己不需要的东西。”当然，李冉也不是每次都能买到想要的打折食品，如果没有的话，她也会选择正价货品。

事实上，如今不少超市晚间“出清”生鲜食品已成为一种新常态。有的超市是各种生鲜全面处理，有的则偏重于现场烹制的食品，有的“出清”商品中甚至有鲜花等品类。

对于晚间“出清”，部分超市工作人员表示，一方面是避免浪费，另一方面也是回馈消费者。“我们是以销定产，但数据不可能那么准确，总会多一些或少一些。”一位超市从业者表示，一般晚上8点以后来逛超市的顾客很少买熟食，如果到当天晚上卖不掉，闭店后只能报废。如果便宜卖给消费者，不仅没有赔本，也能成为吸引客源的一种方式。甚至有顾客认为，正是因为超市“出清”熟食、水果等食品的做法，让其在售生鲜的新鲜度更值得信任。

团早餐券

酒店团购套餐被赞性价比高

除了去超市购买“出清”生鲜，不少年轻人还会去酒店解决一日三餐。去年，随着青岛一名消费者购买酒店自助餐年卡的事被报道后，不少人发现这是一个性价比极高的选择。

另一位山东的女生也在短视频平台上发布了6600元酒店年卡自助的消费体验。这种每天只能消费一餐的年卡，门槛更低些，平均每天只要18元，其菜品质量远超同价位外卖。甚至有网友根据其视频算了一笔账，认为只要一周能去一次，这张卡买得就不亏。

不过，北京青年报记者了解到，类似的酒店自助餐年卡大多一年仅销售一次，会优先配售给酒店高阶会员，如有剩余才会卖给普通顾客。一般酒店所处城市等级越高、酒店位置越好，年卡的数量就越少，价格也更贵，而且有诸多使用限制。不少网友也认为“万元包年五星级酒店当食堂”也就是看着值，很可能跟健身卡一样，成了一种“一次性”买卖，毕竟再好吃的菜天天吃也受不了。

但是，有的人却从中发现了另一种酒店自助的高性价比产品——早餐。

“买一张肯德基早餐卡多少钱？也只是一个汉堡一杯水，我这个9.9元的早餐中西合璧，还有咖啡、酸奶和水果，不是更值？”杨先生公司所在区域临近工业区，在周边买早点不方便。不过，公司隔壁是一家知名连锁酒店。他无意间发现网上有人卖这家酒店的早餐券，于是就试了试，结果早餐问题迎刃而解。

不仅如此，由于他多次去该酒店就餐，酒店工作人员直接给他推荐了该店的早餐次卡。

从去年开始，全国范围内一些经济型、中档的酒店已经开始推出折合每单9.9元的早餐月卡、季卡。即使是北京黄金地段的五星级酒店，也有一些诸如59元早餐自助的套餐可选，还有699元10次卡等。有的酒店更是在团购网站中上架了自家的早餐团购套餐。

在这一番操作下，原本仅针对住店顾客的早餐时段，成了方便周边人士的开放餐厅。在大众点评的评论区，不少买过早餐卡的顾客直呼“实惠”。比如北京某酒店推出自助早餐后，周边的白领很快就把这家老牌五星吃成了“顶流网红早餐厅”。

不仅如此，多家北京五星级酒店的早餐卡也成了二手网站上的热门商品。

对酒店来说，不论是价值大几千甚至万余元的自助餐年卡，还是对非住客开放的酒店早餐，都是酒店探索跨时段经营、激发潜在客群的举措。有分析人士表示，酒店向社会开放早餐时段，只需增加有限的成本就能大幅扩大餐厅覆盖的消费场景，业内已有很多成功先例。根据国家文旅部披露的数据显示，2024年前三季度，全国星级饭店营业收入中，餐饮收入占比超三成。在全国星级饭店营收整体略有下滑的情况下，开源成了很多星级饭店的选择。万亿级的早餐市场成了他们转型的试验田。靠口碑和服务吸引来更多的潜在客户，成了这些酒店乐于尝试的重要原因。

做羊毛党

酒店免费洗衣成为精明之选

打工人小范趁着下班早，拉着早就装好的行李箱赶到附近酒店，开了一间3小时的钟点房。“晚上9点之前就得退房，所以得抓紧每一分每一秒。”说着，小范拉着行李箱直奔酒店洗衣房。箱子里装的是她攒了一周的脏衣服、床上三件套和窗帘。她熟练地把这些东西塞进洗衣机，设定好模式、调整好时间，又马不停蹄地奔向酒店健身房。

“衣服洗好是45分钟，这个时间我正好去跑步、锻炼，完事后再来洗衣房把衣服拿出来放进烘干机，大概两个小时就能干透。这段时间我可以去房间洗个澡、吃外卖。还有15分钟富裕时间，肯定不会耽误退房。”

小范说，她租住的房子是一间合租房，只有一台波轮洗衣机，也没有能晾晒衣物的地方。大件衣物如果送去洗衣店，至少要花200多元。“酒店的钟点房160元就能买到3小时，在这期间，我不仅可以使用洗衣房，还能用健身房，洗澡都不用自带洗漱用品。而且这里电器都是品牌的，烘干机自带杀菌功能，比自己弄强多了。”

虽然去酒店洗衣服是最近一两年才火起来的事情，但如果从学生时代算起，小范这样做已经有三四年了。

小范说，学校当时也有洗衣房，但是人多，同学们的生活习惯差异较大，比如有人认为袜子、内裤不应该在公共洗衣机里洗，有人则无所谓；有人用公共洗衣机洗鞋，但大部分人接受不了。因此，学校洗衣房也成了同学间的矛盾点之一。

为了避免争端，小范跟同屋的小伙伴一商量，决定去附近的酒店开钟点房洗衣服。一开始还觉得挺不好意思，后来发现酒店根本不理会她们这种“羊毛党”。“我们老去同一个酒店，工作人员都知道我们是来干吗的。只要不多占洗衣机，他们一般都不理会。”

事实上，去酒店洗衣服已经成了当下年轻人中的一小股流行趋势。在小红书平台，输入“酒店洗衣服务”，相关笔记数量突破28万；抖音上钟点房洗衣的话题也有超350万的播放量。

为什么有这么多人关注和讨论这个话题？小范给算了一笔账，以常见的洗衣店为例，羊毛衫一般40元一件，夏季的轻薄衣物每件也要20元左右，而开钟点房洗衣服，100多元就能无限制任意洗。

除了价格，酒店的专业洗烘设备也是吸引人的一个重要因素。目前，国内多家连锁舒适类、商务类酒店一般采用数万元一套的“高奢”洗衣机和烘干机组合。这些设备大都配备远高于家用洗衣机的技术，可以深层清洁衣物并消除高达99.9%的过敏原和细菌。

事实上，酒店免费洗衣的服务一直就有，最初只是为了吸引消费者而提供的增值服务。近些年则开始内置洗衣房，让这项服务逐渐成为了酒店免费服务的标配。尤其是近两年，各大酒店在洗衣服务上越来越卷了，不仅卷数智化，还卷精细化、人性化。

有的酒店主打智能化，住客可以通过App预约洗衣服务、查看洗衣进度等；有的配套丰富，除了配置晾衣架、洗衣筐、洗衣液和消毒液，还提供饮用水、休息沙发、针线包等，将消费者的体验感直接拉满；有的酒店留下小卡，就能享受由工作人员洗衣、烘干，再送到房间的服务；还有的酒店直接推出套餐，无需开钟点房，就可享受多次酒店洗衣服务。甚至有酒店在暑期推出大学生免费洗衣活动。

业内人士认为，从住宿餐饮等服务业态向“共享经济”新场景拓展，是酒店创收的新思路。酒店可以继续深挖共享空间的潜力，关注顾客实际需求，创新服务模式。

本版文/本报记者 张鑫

·观察·

既要满足需求又要物有所值

曾有人说，当下年轻人是追求体验感和松弛感生活方式的一代，但他们在消费上不是盲目求贵，而是寻求满足需求的同时也能实现物有所值。

在媒体发布的《2024中国青年消费趋势报告》中，高达41.04%的受访年轻人在购物时经常有比价行为，而19.29%的受访年轻人更是买任何商品都会进行比价。值得一提的是，在购物时，年轻人并非总是选择某类商品的最低价，38.88%受访者表示，有时会选择价格较低的商品，但质量、品牌等其他因素对消费决策同样重要。

而一则针对当下年轻人消费观的调查显示，超五成的被访者认为“优雅省钱，体面节俭，主打精致‘抠’”；46%的消费者则认为“可以买贵的，不能买贵了”；另外还有51%的消费者认为“可以少花但是品质不能下滑”。此外，也有近五成消费者称，要更聪明更认真地消费，谨慎种草，认真做消费管理。

这些数据充分说明了青年消费者对性价比的极致追求，他们不再盲目跟风，而是更加注重商品的实际价值和自己的消费体验。

市场分析人士表示，不少商家敏锐地发现了年轻消费群体不同于上一代的消费观念，因势而动，主动拥抱变化。随着技术进步和消费观念的进一步演变，年轻人的消费模式将会继续推动市场变革，促进更加健康、可持续的消费文化的发展。