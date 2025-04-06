警惕：这3种网红减肥法，国家卫健委不推荐

4月3日，国家卫生健康委召开新闻发布会，针对有关“液断”、“生酮”饮食、代餐等减肥方法是否科学的问题，北京医院主任医师潘琦表示，以下三种网络流行的减肥方法存在不少健康隐患：第一，不推荐生酮饮食减肥法；第二，营养粉代餐减肥法也不推荐，因为营养素不全面；第三，不推荐液断减肥法，原因是“液断”是一个极端饮食模式，长期使用这类的减肥方法，胃肠道功能会出现失衡，而且营养素也会明显处于缺失状态。

生酮饮食减肥法

生酮，即消耗脂肪产生能量同时产生酮体的过程。

生酮饮食是指极低碳水化合物、高脂肪和中量蛋白质的饮食，通常碳水化合物为5%-10%。

生酮减肥法的本质是身体消耗脂肪提供能量，以达到减脂、减肥的目的。

短期内，生酮饮食的确可以减重，但是长期(超过1-2年)效果不显著。

生酮饮食可能给身体造成损害，如导致酸中毒、增加肾脏负担等影响，而且一旦恢复正常饮食，很容易体重反弹。

营养粉代餐减肥法

长期的营养粉代餐，里面营养素是不全面的。很多人用了以后会出现营养素、矿物质和维生素的缺乏，会导致贫血、肠道菌群紊乱，甚至还会诱发一些健康问题。

液断减肥法

“液断”即液体断食法，是指每日只摄入液体，或者加工前为液体的食物，一天不超过1200大卡，以此达到减肥目的。医生提醒，减肥无捷径，“液断”是一种极端节食的方法，可能引发胃炎、低血糖、脱发、肝肾功能异常等健康问题，不建议尝试。

调整进餐顺序有助控血糖、减体重

多项研究证实，进餐顺序会影响餐后血糖。《中国2型糖尿病膳食指南》中提到：糖尿病患者要调整进餐顺序，养成先吃蔬菜、最后吃主食的习惯，按照蔬菜-肉类-主食的顺序进餐，有利于短期和长期血糖控制。

调整进餐顺序的好处，除了控血糖之外，还能让人瘦下来。先吃蔬菜，再吃蛋白质，最后吃主食，这样的饮食顺序可以更好实现热量最小化，饱腹感最大化。

蔬菜

建议做熟的蔬菜每餐吃够1-2拳头，并且要多选深色蔬菜，比如深绿色的油菜、小白菜、西兰花；橙黄色的胡萝卜、南瓜、黄彩椒；红色的西红柿、红彩椒；紫色的紫甘蓝、紫生菜、紫苋菜、紫圆葱等。

蛋白质食物

吃够约1拳头即可，建议选豆制品、鱼虾、禽肉类，少选猪牛羊等红肉类。过多摄入红肉，会增加患2型糖尿病以及肥胖风险，另外，尽量不吃脂肪较高的肥肉。

烹调方式上，少选红烧、油炸、腌制，多选蒸煮炖，清淡饮食。

主食

一般人群每餐吃1-2碗米饭就足够了，尽量吃得杂一些，不要只吃精米白面。比如燕麦饭、荞麦饭、藜麦饭、青稞饭、鹰嘴豆饭、红豆饭、蒸红薯、蒸土豆、煮玉米等，都是不错的选择。

除了吃，减肥还有这些小窍门

睡觉

经常熬夜、睡眠不足、作息无规律，可引起内分泌紊乱，脂肪代谢异常，导致“过劳肥”，肥胖患者应按昼夜生物节律，保证每日7小时左右的睡眠时间。

运动

身体活动不足或缺乏、久坐的静态生活方式是肥胖发生的重要原因，肥胖患者减重的运动原则是中低强度有氧运动为主，抗阻运动为辅。

少坐

每天静坐和被动视屏时间要控制在2-4个小时以内，长期静坐或伏案工作者，每小时要起来活动3-5分钟。

来源：中国新闻网综合陕视新闻、北京青年报、央视新闻、科普中国、深圳卫健委、新华社、央视网、广东疾控