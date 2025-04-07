感冒还是过敏性鼻炎？教你3分钟自测

“医生，我这鼻塞、打喷嚏，到底是感冒还是鼻炎？”每年换季时节，医院里常能听到患者的困惑。约40%的过敏性鼻炎患者初期误把症状当作普通感冒，导致延误治疗甚至加重病情。

今天，医生教你如何通过科学对比和简易自测表，快速区分这两种疾病，并提供实用应对指南。

4个关键差异锁定真凶

感冒与过敏性鼻炎的典型症状虽高度相似，但解码四个关键差异即可锁定病因。

时间密码普通感冒的鼻塞、流涕通常持续3-7天，随病毒清除逐渐消退；而过敏性鼻炎可能持续数周至数月，如长期接触过敏源，症状会反复发作。

特殊信号感冒常伴随低烧、肌肉酸痛、咽痛等全身症状；过敏性鼻炎则更多出现眼睛、耳道、咽部发痒、清水样鼻涕不断的情况。一个简单分辨技巧：若喷嚏呈连续5-10个的爆发式，大概率是过敏反应。

诱因追踪突然进入粉尘环境后立刻打喷嚏？晨起后症状剧烈？这些接触特定物质或时段性加重的规律，提示着过敏体质对尘螨、花粉等物质的敏感反应。

液体证据感冒初期可能流清鼻涕，但2-3天后转为黄稠脓涕；过敏性鼻炎则从头到尾都是透明蛋清状分泌物，量大时甚至出现“鼻涕倒流”引发咽炎。

快速自测表计分规则

请回答以下问题：是（+2分）不确定（+1分）否（0分）

1.症状持续超过10天仍未减轻？

2.是否明显感觉眼睛/咽喉发痒？

3.进入潮湿房间/花园后症状骤然加重？

4.鼻涕始终清澈如水且流量大？

5.家庭成员有过敏性鼻炎或哮喘病史？

结果解析：0-3分，普通感冒可能性大；4-6分，混合型上呼吸道感染，建议就医；7-10分，过敏性鼻炎风险高，建议做过敏原检测。

确诊感冒做好三件事

物理阻断病毒传播出现症状后前3天传染性最强，需佩戴口罩并定时开窗通风。

阶梯用药原则体温＜38.5℃优先物理降温；鼻塞用伪麻黄碱药物；切忌滥用抗生素。

病程监测重点若7天后仍头痛/黄痰，警惕鼻窦炎等并发症。

过敏性鼻炎管理方案

环境控制安装HEPA滤网净化器（CADR值＞200），湿度控制在40%-50%抑制尘螨。

轻度发作生理盐水冲洗+二代抗组胺药（西替利嗪/氯雷他定）。

中度以上联合使用鼻用激素（糠酸莫米松）和白三烯受体拮抗剂（孟鲁司特）。

免疫调节症状持续3个月以上者，可检测过敏原后考虑舌下脱敏治疗。

有这些症状尽快就诊

单侧鼻腔流出恶臭脓涕，这时需要警惕真菌性鼻窦炎。

药物治疗2周仍持续鼻塞，提示可能存在鼻息肉。

出现喘鸣音或夜间呼吸困难，提示有进展为哮喘的可能。

长期防御指南

关注花粉浓度预报对于花粉过敏者来说，应关注当地花粉浓度预报，高峰期关闭车窗，回家后立即淋浴。

定期清洁床品对于尘螨过敏人群，建议每周用大于55℃热水清洗床品，冷冻毛绒玩具24小时除螨。

预防交叉感染过敏性鼻炎患者免疫力下降期间，补充维生素D3（每日800IU）可降低合并感冒风险。通过科学辨别和精准干预，90%以上的鼻部症状都能有效控制。

记住：正确诊断比盲目用药更重要。当自我调理效果不佳时，及时到耳鼻咽喉科进行鼻内镜和过敏原检测，才能从根本上解决问题。文/黄少霆（北京中医医院）