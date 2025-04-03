人工智能赋能“治未病” 中医药创新融合引领健康新未来

中医药是中华民族的瑰宝。近年来，随着健康中国建设的持续推进和全民健康意识的不断增强，人民群众对中医药的获得感、满意度进一步提升。中医药零售市场呈现强劲增长的同时也面临着一系列挑战和机遇。近日，国医大师李佃贵、龍大夫国药堂创始人龙岩做客人民网演播厅，就“中医药零售行业发展现状和未来趋势”话题分享了自己的观点。