“减肥营里每周菜谱不重样，虽然饮食清淡了不少，但感觉精力更充沛了，运动起来更有劲儿。”在北京市顺义区一家减肥训练营里，学员杨先生和同伴交流着过去一个月的感受。

为了对抗肥胖、保持健康，近些年，主打“低中强度有氧运动+力量塑形+科学饮食”的减肥训练营，成为不少人健康减重的选择。

在位于北京市顺义区的这家减肥训练营，每天的日程安排井然有序：清晨，学员先进行基础有氧运动，比如慢跑或快走；上午和下午，分别是力量训练和有氧操课；晚上视学员身体恢复情况，进行小组放松或拉伸课程。训练营多实行住宿制，针对不同经济条件的学员提供多种房型，学员可根据自身需求和预算灵活选择。

交谈中，训练营的不少学员有相似的减重经历：工作压力、个人习惯等原因，令他们一度陷入“吃外卖、喝夜酒”的不良生活方式。营地有一些体重基数大的学员，最重的有300多斤，肥胖不仅影响学员的心理健康，导致其出现自卑、焦虑情绪；还严重威胁身体健康。针对肥胖问题，减肥训练营有详细的日常起居计划，学员每天摄入饮食由营养师规划，睡眠、锻炼也有精细安排，日常训练还能与其他人相互监督，因此吸引了不少减重者。

“我从辽宁沈阳来北京工作10年，现在住在天通苑，离训练营比较近。”建筑行业从业者何先生说，来到减肥营后，他从最初体重接近300斤已减到220斤，“之前也试过去健身房、吃减肥药，但因为缺乏系统规划，不够自律，反弹明显。来这里两三个月，每天都按时锻炼、规律作息，第一个月就减了45斤。之后减重速度虽然慢点，但总归在往好的方向走。”

与何先生类似，37岁的明女士同样选择在训练营进行“突击”。她曾因意外车祸住院、打激素，3个月体重猛增58斤。为了减重，她尝试过自主锻炼，但进度过慢。“训练营有教练督促，作息更规律，饮食清淡但营养搭配合理。课程安排方面，搏击操课和有氧操课让我很快适应了训练节奏，再加上力量训练，几个月就减下几十斤。”她说，“管住嘴和迈开腿是相辅相成的，有氧与力量训练相结合才能塑形。要不是在训练营，我很难这么自律。”

据介绍，目前减肥的市场需求很大，方式也很多，很多人通过食品药品调节或者加强运动量，还有的到医院营养科挂号，传统健身房也吸引了不少人。减肥训练营是近几年升温较快的一种。这家训练营负责人宋老师介绍，训练营最大的特点就是从起居管理到饮食指导的“一对一”定制服务。“对于BMI（体质指数）较高、肥胖程度严重的人，往往需要较长周期进行系统减重，在时间和经济方面都得做好准备。我们营地现有的学员涵盖时间相对自由的学生、自主创业或工作时间灵活的社会人士。这类人群可自主支配的时间较多，也有一定经济基础，能保证在营地里连续训练，保证减重效果。”

如今，“体重管理”已不仅是个人话题，还成了全民重视的健康问题。据国家卫生健康委员会发布的《体重管理指导原则（2024年版）》，据测算，如果得不到有效遏制，2030年中国成人及儿童超重肥胖率将分别达到70.5%和31.8%。国家卫生健康委员会主任雷海潮日前表示，实施“体重管理年”3年行动，普及健康生活方式。

“肥胖已经是威胁大众健康的因素之一，这意味着‘体重管理’不仅是新的政策方向，更是一种健康理念的普及。伴随科学减重理念深入人心，相信会有更多专业力量进入这个领域。”宋老师说。

对于不少在减肥训练营“燃脂”成功的人来说，减肥训练营不仅带来外形改变，更树立了保持健康生活方式的信心。“走出营地，依旧要坚持健康生活的好习惯。如果又回到‘暴饮暴食、熬夜不动’的状态，所有努力都可能化为乌有。”何先生说。