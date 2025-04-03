买药认准“追溯码” 扫码“验货”防踩坑

药品追溯码是药品的唯一“电子身份证”。一盒药品的追溯码，只应有一次被扫码销售的记录，若重复出现多次，就存在假药、回流药或药品被串换销售的可能。

此前，国家医保局已明确2025年全面推进“码上”严监管。“码上”时代来临，买药需要注意什么？国家医保局4月2日进行解读。

购药认准这个“码”

走进北京市西城区的一家药店，记者看到，大部分的药盒上已印有药品追溯码。

根据国家医保局等四部门此前印发的通知，2025年7月1日起，销售环节按要求扫码后方可进行医保基金结算；2026年1月1日起，所有医药机构都要实现药品追溯码全量采集上传。

“我们强烈建议医保购药者只买包装上有追溯码的药，不要买没有追溯码的药，不要买追溯码被撕掉或者损毁的药。”国家医保局有关负责人说，特别是2026年1月1日起，药品将实现追溯码全覆盖，对于没有追溯码的药品要“敬而远之”。

这一负责人提醒，确定药品身份的唯一证据是印在药盒上的追溯码，而非购药发票或者小票、微信、支付宝付款记录等。购药者要在结算时注意售药人员是否扫了所购药品药盒上的追溯码，不能扫其他药品的追溯码。

需要注意的是，住院拆零服用的药品、中药饮片和中药颗粒，目前暂时没有要求使用追溯码。

发现重复销售可及时索赔

购药后，消费者如何了解所购药品情况？目前，国家医保局微信公众号和国家医保服务平台App都已提供查询功能，购药者可以扫码“验货”，获取药品销售信息。

如何判断药品是否合法合规？据介绍，如结果显示“查询到仅有1次销售信息”，且确为本人购买，则说明此药品合法合规；如并非本人购买，或显示“查询到有2次及以上的销售信息”，则说明此药品此前已被出售过，极有可能为“回流药”“串换药”或假药，消费者可举报并向售出机构索赔。

国家医保局有关负责人提醒，购药时要注意索要保存小票，可将药盒上的追溯码标注在小票上相应药品名称后，并拍照留存，以保留证据，维护合法权益。

此外，如查询结果显示“未查询到产品销售信息”，建议等两天再次扫码，如还未显示销售信息，说明售出机构未扫描该盒药品上的追溯码，可向售出机构或有关部门反映。

守护“看病钱”需要共同努力

医保基金事关参保人看病就医，“码上”严监管，是为了保障参保人的合法权益。

国家医保局提示，药物服用完毕后，建议将空药盒上的追溯码撕毁，不让有心的犯罪分子继续盗用空药盒和追溯码。

同时，不要将自己的药盒或药品出售给“药贩子”。一方面，药品经非法转卖后可能会对他人造成危害；另一方面，如药品在被非法转卖时被发现，将会对自己的医保待遇带来不利影响，严重的还可能涉嫌违法犯罪。

“大数据时代，药品回流、串换等违法违规行为‘无所遁形’。”国家医保局有关负责人表示，将充分发挥药品追溯码数据价值，构建各类大数据模型，拓展监管应用场景，对串换、倒卖医保药品、空刷套刷医保卡、伪造处方等违法违规使用医保基金行为开展精准打击，加大处置力度。

国家医保局呼吁，定点医药机构不要有侥幸心理，严格遵守“不空刷、不串换、不采购（非法渠道药品）、不销售（非法渠道药品）”的要求，共同守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。