挖掘植物基饮品市场潜力 推动品牌可持续发展

燕麦拿铁是当前咖啡市场上的一款流行单品，出现在很多咖啡品牌的货架上。作为燕麦拿铁的“铁搭档”，燕麦奶如今也成为咖啡馆、家庭餐桌的“常客”。在近日举行的2025第三十三届上海国际酒店及餐饮业博览会期间，OATLY大中华区总裁张春分享了燕麦奶研发、生产、创新的故事。“营养健康、信任与公开和可持续发展，是OATLY的品牌核心价值观，也是建立消费者信任的路径。我们将持续努力打造营养健康的产品，与消费者共同奔赴美好生活。”张春说。

据张春介绍，OATLY专注于燕麦奶，与其健康膳食的理念密切相关。“拿铁是中国咖啡市场上的‘品类大户’，OATLY使用燕麦奶打造对乳糖不耐友好的燕麦拿铁，让更多消费者可以品饮拿铁。基于燕麦奶的特点和市场对拿铁品类的认可，OATLY在2018年推出燕麦拿铁，并推广到咖啡馆、餐饮店、超市、电商平台等各类C端”。

以燕麦奶为纽带，通过产品研发、创新、推广、市场教育等环节，改善消费者的膳食结构和健康生活方式，在张春看来，这既是OATLY坚持贯彻“长期主义”的方向，也是推动品牌自身实现可持续发展的目标。“实现品牌可持续发展，一方面要求产品‘可持续’，这需要不断改善产品制作工艺，并减少甜味等食品添加剂，提高产品健康指数；另一方面要求生产方式‘可持续’，结合植物基饮品的原料特点，燕麦奶在生产环节的碳排放量较少，因此更加绿色环保”。

“无论是我们的品牌，还是植物基饮品这个品类，都需要一定的市场培育期。我们坚定聚焦燕麦拿铁品类，深入挖掘植物基饮品的市场潜力，力争在‘燕麦奶’和‘健康生活方式’之间搭建起消费认知桥梁，打造品类护城河，推进品牌发展。”张春说，随着OATLY的产品矩阵持续丰富，经调研发现，很多消费者尤其是乳糖不耐等人群，希望在家里也可以用燕麦奶冲调咖啡，由此OATLY创新提出了“Coffee at home（居家咖啡）”理念。“为将理念更好融入居家场景，我们推出三种不同容量的产品包装，通过打造‘一平方米的家庭咖啡馆’，为消费者提供更多时尚、健康的情绪价值。让燕麦拿铁走出咖啡馆，走进消费者的办公室与家庭，也让植物基品类实现了小众走向日常的转变，也将燕麦奶的品类势能转化为品牌的成长机遇”。

作为瑞典品牌，OATLY在进入中国市场后，对产品进行了本土化创新，以更好满足中国消费者的需求。张春说：“相比北欧消费者对饮品清淡、原汁原味的偏好，中国市场对浓香口感的追求更加积极。我们将产品在欧美市场的研发技术运用到位于马鞍山的中国工厂，并由此推出‘OATLY PLUS（燕麦奶+）’战略，即以植物基饮品为基底，在创新风味的同时，将各类坚果、水果等不同食材与燕麦奶结合，如开心果燕麦奶、冰摇燕麦拿铁，以及强化特定营养的功能饮品，以期通过这些融入了本土创意和亮点的燕麦奶和植物基产品，向消费者释放出推崇时尚、健康生活方式的信号。”

“以燕麦奶开创中国本土植物基饮品品类是OATLY的1.0阶段，研发符合中国消费市场需求的植物基产品是品牌的2.0阶段，下一步期待将产品线延伸到更多消费场景，满足更加多样化的需求。”张春说，随着新植物基赛道的蓬勃发展，OATLY将探索产品和场景的组合方式，不断丰富消费选择、满足市场需求。“在品类方面，燕麦奶带动下，椰子、豆乳等更多植物基成分的出现，正拓宽植物基饮品的品类边界；在场景方面也将持续延展，比如细化到补充蛋白、控糖等具体的功能性需求场景，为精品咖啡爱好者提供适配植物基饮品的咖啡大师燕麦奶精品咖啡豆定制，为消费者带来享受美好生活的更多可能”。

（来源：人民优选）