市场监管总局：最大程度保障人民群众“舌尖上的安全”

人民网北京4月10日电 （记者郝帅）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》（以下简称《意见》）。为了让社会各界全面深入了解文件精神，4月9日，国务院食安办会同公安部等部门共同召开新闻发布会，解读意见。

市场监管总局食品协调司司长司光表示，食品安全影响因素众多，除了生产经营环节之外，寄递配送环节也直接影响食品安全。随着大众生活方式和消费观念的转变，食品寄递与网络订餐已成为百姓生活的高频场景，我国食品寄递配送市场规模呈现快速上升态势，但一些配送人员操作不规范会导致餐食变质污染，由此带来的食品安全风险隐患不容忽视，甚至还有部分不法商家利用寄递渠道隐蔽性强、跨区域广的特点销售假劣食品。

《意见》在进一步强化食品企业市场准入、注册许可的基础上，对寄递和配送作了专门规定，这也是首次将寄递配送纳入食品安全全链条监管体系‌。一是强化食品寄递安全管理。要求邮政管理部门督促邮政企业、快递企业落实实名收寄、收寄验视、过机安检制度，强化邮政和市场监管部门协作，加大对寄递环节涉食品安全违法线索的核查处置力度，依法打击利用寄递渠道销售假冒伪劣食品的违法行为。二是加强网络订餐配送安全管理。要求市场监管部门督促网络订餐平台、餐饮经营者履行法律法规规定义务，落实网络订餐配送环节食品安全责任。要求网络订餐平台、餐饮经营者应根据国家职业技能标准，结合实际建立适合网络订餐配送行业劳动者的培训模式，强化食品安全法律知识培训。

上述规定，进一步明确了寄递配送各主体，以及行业管理部门、综合监管部门的食品安全责任，以制度创新回应民生关切，最大程度保障人民群众“舌尖上的安全”。