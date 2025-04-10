国务院食安办：食品安全形势持续稳定向好

人民网北京4月10日电 （记者郝帅）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》（以下简称《意见》）。为了让社会各界全面深入了解文件精神，4月9日，国务院食安办会同公安部等部门共同召开新闻发布会，解读意见。

会上，国务院食安办副主任、市场监管总局副局长柳军表示，近年来，各地区各有关部门认真落实党中央、国务院决策部署，不断提升监管执法效能，取得了积极成效，食品安全形势持续稳定向好。

柳军介绍，《意见》的出台，充分体现了党中央、国务院对食品安全工作的高度重视，必将有力提升食品安全治理能力和水平。可以说，这个文件具有重要的里程碑意义。

《意见》坚持问题导向，强化改革创新，突出务实管用，找准了从农田到餐桌全链条监管中存在的8个薄弱环节，对应提出加强协同协作协调的21项具体措施，进一步理清了各部门食品安全责任，填补了全链条监管中的空白缝隙，拓展了经营主体监管范畴，完善了齐抓共管的工作机制，增强了食品安全的监管效能，具有很强的创新性和操作性。

下一步，国务院食安办将与相关部门通力协作、密切配合，结合实际抓好《意见》的贯彻落实，实现食品安全全链条、各环节监管的有机衔接，责任的全面落实，真正让好制度好措施发挥好作用、实现好效果，切实守护好人民群众“舌尖上的安全”。