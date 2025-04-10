中午11点半，浙江衢州江山市四都镇傅筑园村，共享食堂又热闹起来。走进食堂，宽敞明亮的大厅内，贴心设置了防滑地砖、无障碍坡道，方便残障老年人进出。透过窗口玻璃看到，后厨工作人员正在忙活。

71岁的村民徐惠英，子女外出打工，长期独居，是食堂常客。徐惠英打完饭，朝摄像头“刷脸”便完成支付。“食堂的支付系统，提前录入了我们的信息和对应的就餐金额，更方便了。”徐惠英说。

傅筑园村60岁以上的老年人占比超过1/4。针对老年人就餐问题，村里利用村集体资金改建闲置房屋，用作餐厅。江山市在拨付专项资金基础上，开拓慈善资金捐助渠道，在设施配置、食堂运营补助等方面为共享食堂提供资金帮扶，分摊运营成本。

傅筑园村党支部书记刘汉阳介绍，食堂面向全体村民开放，除了春节全年无休。食堂还请来专业厨师和营养师，做到每餐两荤一素健康搭配、食谱日日更新。

傅筑园村地处山区，部分老年人居住较分散。除了共享食堂，傅筑园村还在较偏远的自然村村口增设助餐点。针对部分身体残疾、行动不便的村民，发动村网格员、公益性岗位人员参与志愿服务，为村民免费送餐。

对村民们来说，来共享食堂不只可以就餐。与食堂一墙之隔的区域，聚合了休息室、理发室、棋牌室、医疗室等公共空间。

多渠道扩大资金来源，努力降低运营成本，江山市持续探索助餐服务方式，让共享食堂可持续运营。截至去年12月底，江山市常态化运营共享食堂（助餐点）252家，助餐配送服务覆盖约80%。

江山市还将全市共享食堂（助餐点）纳入“好管家”智慧助餐监管平台。平台可根据系统就餐人次，确定补助金额，无须各点位提交证明材料，做到费用结算、资金拨付有据可依，确保资金使用实现全流程监管，补助政策精准落实。

由共建到共享，这是浙江因地制宜开展养老助餐服务的缩影。截至去年12月底，浙江已建立1万余个老年助餐服务设施，助餐服务覆盖70%以上村（社区）。“我们将不断健全养老服务体系，加强适老化改造，多措并举建设老年友好型社会。”浙江省民政厅养老服务处处长陈建义说。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 15 版）