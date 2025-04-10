从以旧换新看绿色消费（人民时评）

政策支持不是“大水漫灌”，“有形之手”贵在精准发力。既要瞄准真实需求，找准着力点，也要大力破堵点，优化消费环境

从消费的全周期全链条全体系着力，强化各项政策的一致性和匹配度，确保同向发力，才能形成更大合力

最近忙装修，线下逛、线上比，选定几款家电。通过“京通”小程序认证、领取补贴资格，付款时出示二维码，即享立减。新机型颜值高、更节能，一算账，还省了几千元。获得感，摸得着、看得见！

2024年，很多家庭“上新”大件儿，“绿色”是亮点。数据显示，去年，7000多万台（件）绿色智能汽车、家电、家居产品进入大众生活。绿色消费潜力大，关系着经济社会转型发展。《提振消费专项行动方案》提出，“加大消费品以旧换新支持力度”“推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级”。以绿色消费为抓手，打造消费新增长点，牵引供给侧结构性改革，有助于打开经济增长新空间。

向“绿”而行的消费新风，源自无数消费者自发选择，也离不开政策引导助力。比如，空调该怎么选？二级能效补贴15%，一级能效补贴20%，降低了“绿色溢价”，选择题便没那么难做了。去年家电以旧换新中，一级能效产品销售额占比超90%，带动高能效等级和智能家电零售额实现连续4个月超两位数增长，杠杆效应显著。以旧换新，换出了消费新潜力，也换出了绿色可循环，实实在在惠民又利企。

消费，具有主体分散、需求多元等特点。当前，绿色消费理念深入人心，如何将其转化为更旺盛的购买力？善用政策工具，因势利导，往往能“四两拨千斤”，释放倍增效应。

政策支持不是“大水漫灌”，“有形之手”贵在精准发力。既要瞄准真实需求，找准着力点，也要大力破堵点，优化消费环境。比如，对年轻人来说，以旧换新国补领取使用流程不算复杂，但不善使用智能手机的老年人未必能搞定。这就得进一步打通政策落实“最后一公里”。

我国市场体量大、梯次多、纵深广，存量里有空间，增量里有潜能。从千家万户的实际需求出发，精准捕捉不同消费群体的偏好，破除绿色消费中存在的梗阻，绿色消费的潜能必将充分释放，既满足高品质生活，又服务于高质量发展。

“有形之手”更有力，重在形成合力。以提振新能源汽车消费为例，实施以旧换新政策以来，汽车报废更新审核、拨付监管流程等持续优化，源头、过程、终端等各个环节协同配合，让消费者更有获得感。再如，为进一步挖掘县乡地区新能源汽车的消费潜力，财政部等三部门启动“百县千站万桩”试点工程，今年拟带动试点县新建充电设施超1.4万台、换电站超60座，加快强弱项。

提振消费的政策，不仅仅存在于促销环节。从消费的全周期全链条全体系着力，强化各项政策的一致性和匹配度，确保同向发力，才能形成更大合力。

购买有机食品，优先选用节能、可再生产品，积极参与闲置交易……从理念到行动，人们正在拥抱绿色消费。但是，绿色消费市场确实还存在不少短板。比如，绿色产品标准、认证、标识体系尚不统一，消费者如何判断“含绿量”？再如，在二手交易市场快速发展的同时，用户信用机制不完善、部分平台监管缺失，导致货不对板、以次充好、售卖假货等事件不时发生，如何更好维护消费者权益？未来，市场堵点卡点还有待进一步打通，营造良好消费环境任重道远。

消费是经济循环的终点，也是新起点。绿色消费是消费领域的一场系统性变革，其发展、壮大将带动一大批绿色产业加速崛起，推动形成绿色生产力。坚持政府引导、市场主导，在增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景上持续发力，必将奏响消费升级与绿色转型的“双重奏”，让高质量发展的绿色底色更鲜亮。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 05 版）