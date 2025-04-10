守护医保基金安全 离不开全社会参与

国家医保局微信公众号近日开通网上举报功能，广大社会机构和群众可线上反映欺诈骗保相关情况。据悉，如发现有欺诈骗取医疗保障基金行为存在，可通过国家医保局微信公众号首页下方“政民互动”板块，点击“打击欺诈骗保举报”即可进入，选择“网上信访”或“局长信箱”反映相关情况。国家医保局表示，违法违规使用医保基金伤害的是人民群众的共同利益。打击欺诈骗取医保基金行为不仅要出重拳，也需要社会各界共同参与。（4月9日《新华每日电讯》）

打击欺诈骗保行为的方法有很多，比如升级智能监控技术、强化医药机构内控管理、暂停和取消医保定点资格、加大惩戒力度、动员群众监督等，这些都是极为重要的监督手段。其中，社会监督的特点在于，群众作为身处欺诈骗保第一现场的知情人，参与医保基金监督工作，不仅能够发现并反馈违法违规行为线索，还能提出完善医保政策、优化医保管理、强化基金监管等建议，促进医保制度的持续改进。特别是随着有些骗保行为从台前转到了幕后，手段更为隐蔽，造假也更专业，查处难度变大，亟须加强社会监督，营造全社会共同维护医保基金安全的良好氛围。

群众监督在过去已发挥了很好的作用，医院过度诊疗、药店虚假刷卡、参保人违规使用医保卡套现，这些行为大多发生在群众身边。患者、家属、医务工作者等都可成为骗保行为的第一目击者，他们的监督举报往往既精准又及时。尤其要看到，药品监管码即将全面推广普及，更需要群众自觉参与监督，在每次购药时进行扫码验证，从而及时发现假药和“回流药”等异常现象。

此次国家医保局开通微信公众号举报功能，正是高度重视社会监督作用的体现。在过去，有群众即使发现线索，也可能因举报流程繁琐而选择沉默。如今只需要动动手指就能完成举报，既保护了举报人的隐私，又提高了线索传递效率。“指尖上的监督”让群众监督更加便捷高效，也让监督深入到医疗活动的每个细微之处，涉及医保基金的违法违规行为会更加无处遁形。

当然，调动群众积极性，还需建立更完善的激励机制。不妨给予举报人适当的资金奖励，作为对个人监督的合理补偿。同时，奖励规则需兼顾公平性与可操作性，特别是注意保护举报人信息等，既要避免出现“为钱举报”等现象，又要消除群众举报的后顾之忧。除了资金奖励，还要进一步简化举报流程，及时反馈处理结果，让群众感受到监督的效果，增强参与医保基金监督的信心。

群众参与监督的积极性强不强，内生动力起决定性作用。在现实当中，不少人仍存在“多一事不如少一事”的心态，或担心举报遭报复，或认为“事不关己”。应明确，医保基金属于公共资源，骗保行为侵蚀的是所有人的利益。守护医保基金没有旁观者，每个公民既是受益者，也是守护者。

随着人脸识别、大数据分析等新技术应用，医保基金监管手段越来越先进。但这并不意味着社会监督可以弱化，而且还应该认识到，社会监督具有不可替代的作用。只有让“人人都是监督员”的意识深入人心，才能形成全民参与监督医保基金的社会氛围，进一步筑牢医保基金的安全堤坝。