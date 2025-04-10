这群青年“玩转”大鹅产业链

提起大鹅，很多人会想到：铁锅炖大鹅。一只鹅从鹅蛋到鹅肉，要经历哪些环节？大鹅能带动哪些产业发展？

中青报·中青网记者近日来到养鹅大市——黑龙江省嫩江市。2024年，该市出栏271.2万只鹅。几天来，记者陆续走访嫩北农场、海江镇、伊拉哈镇、大西江农场、鹤山农场等地，发现一群年轻人正在“玩转”大鹅产业链。

为老百姓带来实实在在的收益，也带动大量就业

1987年出生的李福生“玩”出了新花样——用鹅血和鹅油做化妆品。

“鹅血冻干粉可以做面霜，鹅油可以做护手霜。”李福生告诉中青报·中青网记者，他已经和广州的一家化妆品公司合作了，“我出配方设计，他们加工”。两款产品的市场目前还没有完全打开，“但我想试试水”。

做化妆品是李福生的“副业”，他的“主业”是做以卤鹅为代表的深加工产品。2024年，他公司的卤鹅线上销售额近3000万元。记者采访李福生时，网购平台的提示音不断，现场多名客服正在回答消费者提问。

对于几千万元的销售额，多年前还是上班族的李福生想都不敢想。2012年，他从东北林业大学工程管理专业毕业后，进入北京一家央企工作。26岁时，他成为总经理助理。考虑到父亲身体不好，2016年，李福生回到嫩江与发小一起创业。听说儿子要回来，父亲一气之下曾经拒绝治疗。“我非常上火，只能把企业做好，让父母看到，其实创业也还可以。”

“大家都说鹅产业不错，我调研了一下，当时整个嫩江甚至全省，养鹅的不是特别多，做深加工的企业也很少。”2018年，李福生开始养鹅。从2018年的1万只到2024年的8万只，养殖规模扩大的同时，他的公司也逐渐过渡到了利润更大的深加工环节。

1988年出生的退伍军人梁文军也在养鹅中挣到了钱。去年，他家一共出栏7万只鹅，净利润200万元左右。“政策很支持，养大鹅有补贴。”梁文军口中的补贴分省级和市级两个层面。按照2024年的政策，梁文军拿到了7万元补贴。

据悉，嫩江市政府还为规模养殖场提供短期贷款贴息支持和保险补贴。2024年，嫩江市大鹅保险投保294.6万只，保额1.4亿元，仅保险补贴一项当地政府支出277.5万元。

鹅产业除了能为老百姓带来实实在在的收益，其上下游产业链还可带动大量就业。嫩江市畜牧兽医总站提供的数据显示，按照养殖500万只鹅计算，养殖端就业人数达1200人，屠宰加工企业就业人数达370人，鹅深加工产业就业人数达270人，同时，还可催生技术服务队、鹅经纪人等就业人群。

得吃苦，还得敢创新

鹅产业虽然利润可观，却是一个十分辛苦的行业。

1984年出生的宋凌宇此前在北京一家科技企业上班，后来回乡养鹅。刚开始他养了2000只，“摸索着干”。因为不懂防疫，小鹅一死死一片。很多时候，他凌晨两三点就得开车去齐齐哈尔买抗病毒血清，回来后紧急给鹅打，“一整就是一宿”。

2022年是宋凌宇最崩溃的一年。那一年，他养了7万只鹅，死了近3万只。但当年年底鹅收购价格创历史新高——13.7元一斤。整体算下来，宋凌宇还有得赚。这也是他没有放弃这个行当的原因，“养鹅得沉得住气”。今年，他计划养10万只鹅。中青报·中青网记者在海江镇见到宋凌宇时，他正安排工人烘干饲料，为即将到来的“10万大军”准备“粮草”。

梁文军在鹤山农场养了5000只种鹅。这里将日产2000枚种蛋。为了提高产蛋率和蛋壳硬度，梁文军化身“营养师”，在饲料中加入鱼肝油、维生素，为鹅增加各类营养。

最近，已有鹅陆续产蛋。梁文军说，种蛋的售价和受精率有关，他领着中青报·中青网记者来到一个房间，火炕上放着一个小型全自动智能孵化器，上面显示箱体温度、湿度等信息。孵化器里面有3层，还做了记号。梁文军说，他想比较一下受精率，然后调整鹅棚的温度、湿度、光照。

1986年出生的王洪刚是位于伊拉哈镇的嫩江市寒鹅孵化基地的负责人。走进基地，一个个小房间敞开大门，内部是摆放鹅蛋的架子。每个小房间都有自己独立的智能控制系统面板，能实时显示温度、湿度等数据。

在做鹅蛋孵化之前，王洪刚养了5年鹅，一共养了20多万只。那时本地没有大型孵化场，买小鹅基本得去哈尔滨等地。但长途运输对刚破壳的小鹅是一大难关。“能不能自己建一个孵化基地？”去年，王洪刚投资了200多万元，从安徽请了4名专家，在嫩江建了一个孵化基地。

王洪刚给中青报·中青网记者算了一笔账：孵化基地一共有50个孵化箱，一批次可孵化50万枚蛋，整个孵化季（共3批次）可孵化150万枚蛋，一枚蛋预计能挣8毛钱，150万枚蛋就能挣120万元。他已经和6家种蛋养殖户签了协议，预付了10万元定金，“优质种蛋得抢”。

从事大鹅屠宰加工的李志涛1988年出生，在嫩北农场拥有一家大型屠宰加工公司。

每年6-11月是他最忙的时候，屠宰线上最多有150多人同时工作。他的公司不光承接屠宰任务，还销售白条鹅。利润最好的一年，有3000多万元。

在大鹅屠宰加工行业多年，李志涛坦言，如何降低人工成本是他经常考虑的问题。在他的公司，人工成本占企业运营成本的20%左右。因为目前还没有高度自动化机器能完全替代人工，“有些长在鹅肉里的毛，还得人来拔”。

前些年，李志涛的公司上线了一套食品工业用松香甘油酯脱毛生产线。今年，他计划再上一套新生产线。