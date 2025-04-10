向“智”向新，消费市场春潮涌

【经济界面】

四月芳菲，春色正浓。消费市场一片春意盎然，新型消费正加速升温。4月13日，第五届中国国际消费品博览会将在海南省盛大启幕。在这场聚焦全球消费精品的盛会上，国内外知名企业将集中首发新品，首次设立的新消费科技展区内，“黑科技”将轮番亮相，释放出提振消费的积极信号。

政策红利持续释放，人们消费需求日益多元，消费市场出现了哪些新特点新趋势？如何进一步培育新型消费、增强消费动能？记者进行了采访。

人工智能为消费插上“科技之翼”

用智能触控系统点单，机器现场研磨咖啡豆，一杯现磨咖啡迅即出炉……在位于北京的中关村国家自主创新示范区会议中心，一轻研究院发布的“行星环”无人饮品站前，体验者络绎不绝。

“饮品的现场制售是这一机器的吸睛点。”一轻研究院柔性项目经理曾辉介绍，这一饮品站依托AI分析技术，让消费者可以根据自己的口味偏好和特殊需求，随时随地定制专属饮品。

“AI算法与智能硬件深度融合和数据模型的完善，让新型无人设备精准分析用户需求和行为模式，确定最佳投放场景，还能构建消费模型，辅助更多新品研发。”曾辉告诉记者。

近日，《提振消费专项行动方案》印发，提出开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”。人工智能的创新应用，为消费插上了“科技之翼”，让消费场景的边界不断延伸。

人工智能的加持，让产品和服务变得更加“聪明”，能够快速精准响应消费者的个性化需求。以线上购物为例，记者发现，目前多个电商平台都上线了“AI试衣”功能。输入身高和体型的尺码等数据，通过AI算法生成自己的3D虚拟“替身”，进入商品页面点击试穿按钮，消费者便能在线上“试穿”各种服饰，获得在实体店铺试穿类似的体验。

“我们将加强数字消费创新场景培育，加速AI大模型、虚拟现实等新技术融合应用，打造更多沉浸式、体验式、多元化的消费场景。”商务部电子商务司副司长王鹏飞表示。

即将举行的第五届消博会，将聚焦人工智能技术及应用。商务部副部长盛秋平透露，第五届消博会首次设立新消费科技展区，将聚焦前沿科技领域，集中展示智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能穿戴产品、物流无人机等新产品新技术，国内外最新的人形机器人也将在本届消博会上同台竞技。

第五届消博会人工智能展示活动专区，会跳舞的人形机器人，让搬运“轻”而易举的外骨骼机器人，会送餐、打扫卫生的服务机器人将纷纷亮相，呈现AI技术给消费生活带来的变化。

当前，机器人产业发展方兴未艾，市场前景广阔，不少养老机构和医疗机构已开始使用智能机器人“新员工”。记者在走访中发现，目前“机器人养老”并没有想象中普及，还存在技术不够成熟、价格偏高等问题，“飞”入寻常百姓家仍面临不少挑战。

业内人士认为，应加快机器人产业领域的标准化体系建设；在技术层面，进一步提升智能机器人产品的感知与交互能力，加速核心技术攻关，不断拓展智能机器人的应用场景。

人形机器人、智能终端等持续火爆，充分展现了新型消费的澎湃活力。商务部消费促进司司长李刚表示，将积极推动“人工智能+消费”，加大人工智能产品的推广力度，促进人工智能消费终端进千家万户、人工智能商业终端进千商万店、人工智能技术赋能消费场景创新。

文化IP助燃消费新热潮

清明假期结束，电影《哪吒之魔童闹海》仍热度不减，目前全球累计票房已突破156亿元，持续刷新国产动画电影纪录。作为春节上映便火爆出圈的现象级IP，《哪吒之魔童闹海》产生了一系列连锁反应，点燃了其周边和联名产品的消费热——上架后短短几秒内，限量版乾坤圈和盲盒手办即被抢购一空；茶饮、咖啡品牌纷纷推出联名款限定饮品和周边产品，深受消费者喜爱。

《哪吒之魔童闹海》的IP衍生品和跨界联名合作的成功，折射出消费者对这一IP的情感认同。特别是年青一代，他们不只关注产品的功能性，也更为关注产品的文化内涵和情感价值，IP消费成为消费市场新热点。

近年来，中国IP联名商品不断“上新”。泡泡玛特推出的敦煌飞天系列盲盒，将壁画修复技艺融入潮玩设计，用国际化的设计语言传递文化内涵。国家博物馆的“凤冠冰箱贴”将文物元素巧妙地转化为文创产品，满足了消费者的收藏需求，上市8个月销量突破100万件。

随着消费提质升级，当前IP消费市场不断繁荣壮大。相关研究分析显示，目前中国IP授权商品与服务市场为近千亿元规模，随着消费群体的不断扩大，消费需求不断增长、产品质量提高及产品类型多样化等因素推动，预计仍有较大提升空间。

《提振消费专项行动方案》提出，将中华优秀传统文化融入产品设计，支持开发原创知识产权（IP）品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费，开拓国货“潮品”国内外增量市场。

随着IP与消费深度融合，IP的开发形式创新，逐渐从形象输出走向空间打造的新阶段。在陕西西安“长安十二时辰”主题街区，游客可手持“大唐居民身份证”解锁剧情，沉浸式体验盛唐市井生活；在重庆涪陵，国内首部展现中国三线建设的实景沉浸式舞台剧《洞见816》与军工文化小镇联动，打造一站式观演体验。消费者不再是旁观者，而是IP故事中的人物。这种沉浸式的体验，进一步激发了消费者热情。

上海财经大学电子商务研究中心主任劳帼龄指出，人们不断提升的情感和精神诉求，带来了新的消费趋势。针对年轻人的消费倾向，IP跨界联名“俘获”了大量目标用户。同时，国人文化自信的提升、国产新兴版权线上市场的规范化，也为国创IP提供了更多机会。要充分发挥商文旅多元联动效应，通过“传统文化创新演绎+AR技术的数字化沉浸式体验”方式，用现象级IP连接更多消费者。

健康消费渐成年轻人“刚需”

周末，湖北省武汉市武昌区一家健身房内，大三学生小冉正在一组器械前专注地做着健身训练。“以前我对运动没有那么重视，2023年开始接触运动健身后，慢慢养成了每周健身的习惯。”小冉今年办理了一张约2000元的健身房年卡，还以每课时300元的价格请了私人健身教练。

当下，健身风潮席卷线上线下，“体重管理”成为健身、夜校机构的热门课程，健身App注册用户数增长迅速，健康餐、减脂餐在外卖平台上受到消费者追捧。许多和小冉一样的年轻人，愿意为“健康”买单，健康消费逐渐成为新型消费市场的重要组成部分。

近日，一项针对青年进行的调查显示，78.2%的受访青年为健康产品付过费，运动健身和中式养生是受访青年更乐意付费的类型。艾灸、按摩等中式古法养生体验预约火爆，低脂食品、健康饮品受到青睐……年轻人健康意识提升，成为养生保健类消费的新生力量。

在北京工作的杨林今年29岁，是健康消费人群的一员。“我现在一周至少会抽三天时间，下班后用运动App跟练一个小时八段锦。”杨林告诉记者，周末他还会和好友一起去艾灸馆体验推拿和艾灸。“能有效缓解疲劳，让身体放松一下。”

随着人们对健康消费的投入不断增加，健康消费市场规模不断壮大。中国消费者协会发布的《健康产业消费趋势发展报告》显示，2024年中国大健康产业总收入规模将达9万亿元，相较于2021年8万亿元的总额实现了显著跃升。

盛秋平表示，商务部将会同国家卫生健康委等部门在第五届消博会期间发布《健康消费专项行动方案》，围绕健康饮食、健身运动、养老服务、新型健康服务业态等领域推出一批政策措施，这将为健康消费市场带来新的政策利好。

业内专家指出，当前健康消费市场需求旺盛，产业规模日益扩大，数字化、智能化赋能态势明显。未来，可着力提升健康产品与服务的研发创新能力，促进健康产品与服务深度融合，实现供需精准对接，通过提质增效、扩容升级的双轮驱动，充分释放健康消费潜力，为培育新型消费增长点、增强消费动能提供有力支撑。

（本报记者 董蓓 本报通讯员 马嘉仪 柳素雯）