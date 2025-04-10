第七届世界大健康博览会分论坛湖北社会办医创新发展研讨会举办

2025年4月8日，“智汇医疗，质领未来”湖北社会办医创新发展研讨会在中国光谷科技会展中心举办。本次会议系第七届世界大健康博览会分论坛之一，由湖北省卫生健康委员会指导，湖北省社会办医疗机构协会、湖北省楚商联合会医学分会联合主办，泰康同济（武汉）医院承办，武汉大学董辅礽经济社会发展研究院协办。会上卫生健康领域顶尖专家学者汇聚，共话医学科技前沿，为推动医疗卫生事业高质量发展凝聚智慧力量。

湖北省卫生健康委员会二级巡视员朱洪波做现场致辞，他表示，近年来，湖北社会办医机构积极响应政策号召，不断提升医疗服务水平和质量，不仅为患者带来了更多福祉，更为湖北省医疗行业整体发展注入了新的活力。未来，希望湖北社会办医机构紧跟国家战略发展规划，结合自身特点，不断提升自身的科技创新能力，让科技创新成为推动湖北医疗事业高质量发展的强劲引擎。

泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升在致辞中表示，长寿时代来临，健康和养老是最大的民生，也是最大的福祉。泰康从一家单一的保险公司成长为如今的大健康头部企业，通过构建“支付+服务+投资”的新寿险模式，将保险与医疗和养老创新结合起来，形成了一个“长寿+健康+富足”的大闭环，这就是长寿时代泰康方案。泰康方案本质上就是打造了一个最佳最优的筹资模式和覆盖全生命周期的医养康宁无缝对接的服务体系。目前，泰康医疗已经在全国布局了五大医学中心，我们坚持长期主义，会坚定的打造成为我国医疗领域的长期服务提供方，通过泰康创新的商业模式，让每个人更健康、更长寿、更富足。

中国非公医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明通过视频致辞，他充分肯定了社会办医疗机构在完善服务体系、推动改革创新方面的重要作用，并强调在医疗行业蓬勃发展、创新活力竞相迸发的当下，我国非公医疗机构要破局而立，以科技创新重塑行业竞争新格局。同时，向质而生，做到服务精细化，以标准能力锻造行业核心竞争力。

武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长郭敏在致辞中表示，当前，我国医疗健康事业正处于深化改革的关键时期，以泰康同济（武汉）医院为代表的社会办医机构，已成为湖北乃至全国医疗保障改革的重要组成部分。未来，随着AI等技术的广泛应用、医保支付方式的改革以及分级诊疗的进一步推进，社会办医的角色将更加专业化，与公立医院形成功能互补、错位竞争的格局，共同推动以健康为中心的医疗体系转型。

随后，泰康医疗助理总裁兼首席科技信息官李斌、联影智元高级副总裁高川、直观复星高级全国总监徐彬、爱康集团数字创新中心副总裁高建雄分别就AI人工智能医疗应用健康管理大模型、健康管理大模型赋能体检行业数智化升级、大模型时代联影智能影像服务探索与实践、手术机器人应用与探索等多个前沿领域作学术报告。

在主题为“技术创新赋能社会办医产业升级”的圆桌交流中，来自泰康同济(武汉)医院、武汉亚洲心脏病医院等社会办医疗机构，与迈瑞医疗、西门子医疗、九州通医药集团等科技企业的嘉宾围绕数字医疗应用落地、智能诊疗推广、特色专科打造、医险协同机制建设等话题展开深入探讨。大家一致认为，社会办医要在高质量发展的赛道中走在前列，必须坚定“差异化发展+科技驱动”的方向，充分利用机制灵活、反应迅速的优势，在精准医疗、智慧医院、慢病康复等领域形成自身竞争力。

在圆桌交流结束后，大会重磅发布了《湖北省社会办医行业发展报告》，系统梳理了湖北省社会办医疗机构在结构布局、医疗服务等方面的整体情况，首次以数据形式呈现出社会办医在新发展阶段的成长路径和潜力空间。

会议同期还设置了机器人成果展示、“社会办医医疗科技创新案例展”，集中呈现了一批医疗智能制造成果和创新应用，充分展示了人工智能和医疗技术创新在信息化、智能化领域的最新成果和发展潜力，吸引了众多与会嘉宾驻足交流。