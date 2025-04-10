滇苏携手共促医药产业升级

科技日报讯 （记者赵汉斌）记者4月7日获悉，2025云南生物医药产业招引座谈会暨签约仪式日前在江苏省苏州市举行。此次活动旨在推动引进云南省外领军企业，共建产业创新平台，实现两省生物医药产业优势互补，促进优质项目和创新成果在滇转化。

近年来，云南省将生物医药产业作为重点培育的战略性新兴产业。“十四五”后该省生物医药产业进入高质量发展转型升级期，发展势头良好，产业享受税收政策优惠等。

“我们坚持以科技创新为引领做强做优做大资源型产业，以科技创新支撑生物医药产业发展。云南研究出台全产业链发展政策措施，有组织地支持产业技术攻关，打造国家级创新平台和创新团队，全方位支持云南生物医药产业发展壮大。”云南省科技厅党组书记、厅长高俊介绍，云南有生物医药的资源禀赋，也有面向南亚东南亚发展的区位优势和发展前景。作为全省生物医药产业牵头部门，云南省科技厅将汇聚全省创新力量，欢迎并服务江苏优秀企业来滇落地转化，共同设立研发机构，合作开展创新药研发。

苏州市吴中高新区党工委副书记、管委会副主任吴婧介绍，吴中高新区作为全区创新发展的主阵地，在产业提升、科技创新、项目建设等方面持续发力，创新能力和综合实力不断提升。此次云南到苏州招引生物医药企业，开启了双方科技合作的新篇章，希望促成云南省与苏州市两地紧密联动，形成以渠道共享、技术互通、产业互补为核心的生物医药产业合作范式，实现双方中药材、市场、科研等资源共享和新产品、新技术合作开发。

多项科技合作协议在活动上签署。苏州市吴中高新区与中国老挝磨憨—磨丁经济合作区签署合作共建协议，南京诺唯赞生物科技股份有限公司与云南省第一人民医院签署合作协议，南京正大天晴制药有限公司与昆药集团股份有限公司等云南省7家企业签署合作协议。各方表示，将坚持政企协同，产学联动，深化科技合作，将云南、江苏两省的资源优势转化为产业优势，以科技赋能两地生物医药产业的协同发展。