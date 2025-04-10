坚决筑牢食品安全底线

“《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》的出台，具有重要的里程碑意义，必将有力提升食品安全治理能力和水平。”4月9日，在国家市场监管总局举办的新闻发布会上，国务院食品安全委员会办公室副主任、国家市场监管总局副局长柳军说。

柳军介绍，近年来发生的食品安全事件，暴露出协同机制不健全、全链条监管存在缝隙漏洞等问题。为此，《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》（以下简称《意见》）坚持问题导向，聚焦从农田到餐桌全链条监管中存在的8个薄弱环节，提出加强协同协作协调的21项具体措施，进一步理清了各部门食品安全责任，填补了全链条监管中的空白缝隙，具有很强的创新性和操作性。

具体来讲，《意见》强化了制度创新。提出了一系列有针对性的创新举措，比如，为防止运输过程中食品受到污染，《意见》建立了散装液态食品运输准运制度，明确了运输散装液态食品车辆的食品安全准入条件和技术标准，核发食品准运证明，确保专车专用等，从根本上解决散装液态食品运输过程污染风险问题。为加强跨境电商零售进口食品的安全监管，建立跨境电商零售进口食品负面清单制度，将明令暂停进口的疫区食品，以及因出现重大质量安全风险启动应急处置的食品等列入负面清单，并进行实时调整。

同时，《意见》还强化了部门协同，进一步完善了信息共享、通报协查、联动处置、双向衔接等工作机制，推动实现多部门综合治理，有效避免出现监管漏洞和盲区。如为完善食用农产品协同监管，《意见》要求农业农村部门和市场监管部门加强协调配合，做好食用农产品承诺达标合格证产地准出和市场准入衔接，强化肉类产品检验检疫证出证管理和进货查验等。

针对群众反映强烈的校园食品安全管理中存在的问题，《意见》明确教育部门要会同农业农村、市场监管部门等建立健全学校食堂食品安全全过程管理制度。教育部门要完善学校食堂供应商资质评审制度，推动学校大宗食材集中招标采购，指导中小学校园膳食监督家长委员会高效规范运行。市场监管部门要严格承包经营、食材供应、供餐等经营主体准入许可，依法查处涉及学校食品安全的违法行为。

针对快速发展的网络订餐配送，《意见》明确要求市场监管部门要督促网络订餐平台，以及平台里的餐饮经营者履行食品安全法律法规规定的义务，落实网络订餐配送环节的食品安全责任等。

农业农村部农产品质量监管司副司长方晓华表示，果菜茶、肉蛋奶这些“菜篮子”产品，谁都离不开，每天都要吃，质量安全非常重要。农业农村部将“下狠手”整治抽检合格率偏低品种，针对这些品种的种植养殖特点、药物残留风险隐患等制定“一品一策”攻坚治理方案，从严查办违法使用禁用药物行为，严格管控常规药物残留超标，情形严重的移送司法部门，确保整治工作见到实实在在的效果，让人民群众可感可及。