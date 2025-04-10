直播预告：小细胞大能量 带您了解造血干细胞的再生能力

人体如同一个复杂而精妙的“机器”，其中有一种神奇的细胞为身体运转提供着关键动力，这就是造血干细胞。造血干细胞在人体中有哪些作用？干细胞治疗为何引人关注？

4月10日10:00至11:00,“人民好医生”客户端邀请中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所） 所院长程涛做客演播室，为大家讲解造血干细胞相关知识。

专家介绍：

程涛，北京协和医学院长聘教授，中国医学科学院学术咨询委员会学部委员，中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）所院长，血液与健康全国重点实验室主任，兼任中国医学科学院基础医学研究所（北京协和医学院基础学院）院所长，长期致力于血液学和再生医学研究。

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