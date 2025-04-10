收好这份护胃小贴士（民生一线·国际护胃日特别策划）

4月9日是国际护胃日。胃是人体重要器官，关系到全身营养的供应。据世界卫生组织统计，胃病在中国人群中的发病率高达80%，其中慢性胃炎发病率约30%，提高对胃健康的关注与重视刻不容缓。

哪些不良习惯容易导致胃部疾病？对于各类人群有怎样的护胃建议？记者在多地进行了采访。

——编 者

钟南山建议老年人——

不新鲜的剩菜剩饭最好别吃

本报记者 吴 月

“老人家常常在家里头‘勤俭节约’。很多剩菜、剩饭，有一些东西不太干净或者不新鲜的话，不要坚持把它吃完”“要吃足够多的菜，因为纤维素非常重要”“太咸的、腌的食物，吃太多是不好的”……近日，中国工程院院士、广州国家实验室主任钟南山在国家老年大学新学期“开学第一课”上，为全国老年朋友传授健康新理念，其中不少与护胃相关。钟南山强调，合理膳食很重要，要避免不良饮食习惯。

吃饭七八分饱，是科学还是迷思？“我很少吃得很饱。建议大家也不要吃太饱。”钟南山说。一篇发表于国际期刊《自然》的文章表明，适当限制饮食和抑制胰岛素信号可以逆转大部分与衰老相关的变化，减缓基因的转录速度，动物模型显示可以延长10%—20%的寿命。不过，对中老年人而言，饮食“几分饱”应根据个体需求而定，不能一概而论。例如，身体活动较多或患有某些疾病（如贫血、消瘦症）的人群可能需要更高的能量摄入。而对于久坐少动的老人，适量控制饮食则是必要的。关键在于量身定制饮食方案，而非盲目追求“七分饱”。

钟南山还提醒大家注意一些常见的饮食误区——

吃素更健康吗？“完全吃素我是不赞成的。如果必要的动物蛋白补充不足，对寿命延长是有影响的。”钟南山介绍，肌少症在老年人中比较常见，一个重要病因是蛋白质摄入不足。此外，肉类中血红素铁含量丰富，如果总是不吃肉又没有专门补铁，容易导致缺铁性贫血。钟南山还说：“‘千金难买老来瘦’不一定完全正确。”

喝汤更健康吗？“‘食材的精华都在汤里’的说法并不科学。”钟南山说，老年人因味蕾萎缩和食欲下降，可能会倾向于选择喝汤，汤品中的食物氨基酸和少量脂肪酸能带来鲜美的口味、促进食欲，但实际上，90%以上的蛋白质都在食材中，有些汤如老火靓汤、海鲜汤、豆苗汤等嘌呤含量高，容易引发痛风等问题。

喝粥更养胃吗？钟南山介绍，粥的营养成分单一，主要是碳水化合物，蛋白质和脂肪含量低，容易升血糖。对于易患胃食管反流问题的老年群体，喝粥容易加重反流症状。适当少量喝可以，不可把粥当主食长期食用。钟南山说：“有的人年纪大以后，牙齿不好只能喝粥，但是不要只喝白粥，可以喝点有肉的粥。”

无论是胃部健康，还是全身心健康，想要提高整体生活质量，心理健康也十分关键。“这一条我自己很有体会。我觉得健康的一半是心理健康，疾病的一半是心理疾病。”钟南山分享了六大心理平衡准则：执着追求、知足常乐、助人为乐、自得其乐、苦中化乐、家庭之乐。

吃得太快、口味太重、运动太少

这些坏习惯，正悄悄伤害年轻人的胃

本报记者 姜泓冰

胃病的发病率呈现年轻化趋势，是什么导致年轻人患上胃部疾病？应该如何预防？记者采访了上海新华医院消化内镜诊治部副主任医师张毅。

张毅介绍，年轻人患胃部疾病主要有五大原因——

在生活方式上，一些年轻人经常熬夜加班或娱乐活动丰富，生活缺少规律会导致生物钟紊乱，影响胃酸分泌的正常节律，使胃黏膜长期处于高酸环境中，容易引发胃炎。此外，久坐不动，缺乏足够的户外活动、体育锻炼，会使肠胃蠕动减缓、消化功能下降，食物在胃内停留时间过长，容易引起胃胀、胃痛等不适，长期如此也可导致胃炎。

在饮食习惯上，因生活节奏快、工作学习繁忙而忽视饮食规律，暴饮暴食、长时间空腹等不健康饮食习惯屡见不鲜。这种饮食模式极易损伤胃黏膜。许多年轻人还喜欢吃高盐、高脂、高糖食品，或频繁食用辛辣、油腻食物，同样容易导致胃黏膜炎症。过量饮酒也会对胃黏膜造成严重刺激，引发胃炎、十二指肠炎和胃溃疡等疾病。

精神压力大也是重要因素。不少人长期处于学业、职场、生活压力下，高压状态会引发慢性应激反应，焦虑、抑郁等负面情绪更会影响胃肠道蠕动，导致胃黏膜血管痉挛，减少胃黏膜的血流量，影响胃黏膜的修复和更新。愤怒、生气等较为亢奋的情绪则会导致胃肠高动力反应，引起胃酸分泌增加，加重胃部负担。

幽门螺杆菌感染。幽门螺杆菌能够破坏胃黏膜的保护屏障，引发胃炎。卫生习惯不佳、饮食不洁等都会造成幽门螺杆菌感染，而所有感染者几乎都存在慢性活动性胃炎，包括消化不良、消化性溃疡、胃黏膜萎缩，甚至可以导致胃癌。

药物副作用。一些人长期服用某些药物，尤其是阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药，会对胃黏膜造成损伤，导致胃炎的发生。

如何预防胃部疾病？张毅给出建议：规律作息，尽量避免熬夜，保证充足睡眠，有助于维持身体正常代谢，减轻胃部负担。合理均衡膳食，荤素搭配，粗细搭配，避免偏食。定时定量进食，多吃富含膳食纤维的食物，如蔬菜、水果和粗粮等，有助于促进肠胃蠕动，改善消化功能。适量运动，散步、慢跑、瑜伽等有助于增强体质，促进肠胃蠕动，提高免疫力。学会减压放松，调节情绪，保持良好心态，避免过度紧张和焦虑。戒烟限酒，烟草中的尼古丁等有害物质会刺激胃黏膜，导致胃酸分泌过多；酒精会直接损伤胃黏膜，增加胃炎的发病风险。定期进行胃部检查，及时发现胃部的潜在问题，做到早发现、早诊断、早治疗。

胃不舒服的人还要尽量避免以下坏习惯：吃得太快，吃完就躺下；少食多餐，破坏胃酸的正常分泌，肠胃得不到休息；爱吃重口味，喜欢吃咸菜、烧烤等；不用公筷不分餐，容易感染幽门螺杆菌；经常服用各种消炎药、抗生素；经常喝冷饮，吃生冷的食物；长期饮用大量的咖啡和浓茶。

“少食多餐”更养胃吗？

边看手机边吃饭的习惯要警惕

本报记者 李家鼎

无论是工作压力大的年轻人，还是消化功能减弱的老年人，都可能经历过胃部不适的困扰。常见的养胃误区有哪些？熬夜加班的群体如何加餐？记者采访了天津市北辰区中医院副主任医师、天津市特聘科普大使王星。

王星解释，胃疼的本质是胃发出的“求救信号”，长期胃疼有可能是患有胃溃疡、胃穿孔、胃出血等胃部疾病，而短期胃痛，一般是胃突然受到了某种刺激，如吃了变质的食物，致病菌刺激胃黏膜，引发胃痉挛。

“生活中常见的胃痛，通常是由食用冰冷、辛辣等刺激性食物引起的。”王星说，传统医学则认为胃疼的原因主要是脾胃虚寒、胃阴不足、肝胃不和、寒凝气滞等。

不少人认为，“少食多餐”是良好的养胃方式。王星比喻道：健康的胃就像精力充沛的员工，每天规律完成三餐工作量即可；若强行要求额外加班进食，反而可能引发疲劳。对于胃溃疡、胃胀患者来说，适当减少单次进食量、增加用餐次数，更有利于恢复。但这种饮食策略需要在医生指导下实施。

现代人的伤胃习惯中，最常见的就是饮食不规律。饥饱无常的进食方式，容易打乱胃酸分泌节奏。重口味饮食会持续刺激胃黏膜，长期积累可能引发炎症反应。王星特别指出，边看手机边吃饭的习惯值得警惕：“专注进食不仅能促进消化液分泌，还能通过充分咀嚼减轻胃负担。”

针对特殊人群的养胃策略，王星给出建议：老年人应注重高蛋白、易消化饮食，细嚼慢咽避免加重胃肠负担；孕期女性需在保证营养前提下，避免食用生冷刺激食物；需要熬夜加班的群体，建议晚餐后间隔3小时再入睡，若必须加餐，可选择蒸南瓜、温牛奶等食物。

养护胃健康需要系统思维。吃饭速度过快容易导致肠胃功能紊乱。情绪管理对胃肠功能的影响同样显著，焦虑、抑郁等负面情绪可能通过“脑肠轴”引发胃部不适。中医四季调养理念也值得借鉴：春季适当食用香椿、荠菜等辛温发散食材，夏季多食冬瓜、苦瓜等利湿食物，秋季以银耳、莲藕滋阴润燥，冬季用生姜、羊肉温补驱寒。

“与其追求某种特效食物，不如建立健康的生活方式。”王星说，按时定量进餐、保持愉悦心情、保证充足睡眠，这些看似平常的生活习惯，正是养护胃健康最有效的良方。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 15 版）