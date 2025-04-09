如何强化食品安全全链条监管？国家卫健委解答

人民网北京4月9日电 （记者乔业琼）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》（以下简称《意见》）。为了让社会各界全面深入了解文件精神，今日，国务院食安办会同公安部等部门共同召开新闻发布会，解读意见。

会上，有记者提问，食品安全国家标准在强化食品安全全链条监管方面如何发挥作用？

国家卫生健康委食品司副司长田建新表示，国家卫生健康委围绕强化全链条监管，开展以下三个方面的工作：

一是持续构建“最严谨的标准”体系。从食品的种植养殖、到生产加工、运输销售、再到饮食消费，各个环节都有标准可依。

比如，针对食品原料和种养殖源头污染的防控，有食品中污染物限量、农药（兽药）最大残留量等通用标准；针对食品生产加工、餐饮制作、畜禽屠宰加工等生产过程，有相关的操作卫生规范类标准；针对像奶粉、豆制品等上市销售的食品，有产品类标准，还有食品添加剂、营养强化剂质量规格标准；针对3岁以内婴幼儿以及一些有消化吸收障碍的特殊人群，有婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品等标准；针对与食品接触的食品用消毒剂、容器、包装材料等，有食品相关产品类标准；此外，还有对污染物的限量等进行配套检测的检验方法类标准。

共累计发布标准1660项，涵盖日常消费的全部340余种食品类别，通过对原料污染物管控、加工过程风险控制、产品合规检验，以及对特殊人群重点保障，实现了对全人群、全品类、全环节的风险管控，为全链条监管提供依据和支撑。

二是扎实做好标准研制，持续提升标准的科学性、严谨性和适用性。

首先是确保指标制定科学安全。标准制定，依据国际国内最新科学证据和我国的风险“家底”，包括历年食品安全风险监测的数据，比如污染物的分布情况等，全国各地居民食物消费量的数据，以及相关毒理学数据等，确定标准的指标和要求，过程中还要经过400多名专家组成的食品安全国家标准审评委员会，进行多轮的分组审议，保障各项指标和要求的科学性和安全性。

其次是研制过程中遵循公开透明，充分广泛听取各方意见。坚持开门制定标准，以健康为引领，统筹发展与安全，为了对接监管部门需求，与农业农村部、市场监管总局和海关总署等部门在风险监测会商、数据共享、农兽药残留标准、特殊食品与保健食品、进出口食品的管理等方面分别建立协作机制。形成的标准草案公开向全社会征求意见，针对所有利益相关方的诉求和意见，在确保饮食安全的前提下，充分予以吸纳，使得标准在操作层面上更具有实用性，同时为行业创新发展留有空间，促进高质量发展和高水平安全的良性互动。

另外，今年还将与监管部门在食品的营养健康声称、食品数字标签的推广应用等方面加强合作，更好为公众健康需求和产业创新发展服务。

三是系统开展标准宣贯，促进各方学好、用好标准。

标准的生命力在于执行，标准要切实发挥作用，不仅要把标准制定好，还需要食品企业、监管部门和广大消费者，学好、用好标准。

除了监管人员，特别提到消费者。主要是针对食品的标签标准来讲，如果消费者学会通过标签看食品配料，看食品营养成分含量，这样就可以选到更加合适自己健康需要的食品。

为了促进标准全面、高效的执行，着力加强标准的宣贯和解读，今年将联合监管部门，开展标准宣贯“强基层、进企业”活动，以线上加线下培训、现场指导、跟踪评价等形式，强化对食品企业和一线监管人员的标准解读和应用指导。希望通过企业主动学习、执行标准，监管部门依标准科学实施监管，卫生健康部门适时对标准开展跟踪评价，形成标准从“制定到实施到跟踪到修订”的闭环管理，切实提升各方对标准的完整理解和全面执行，确保将标准的要求落到实处。