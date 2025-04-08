北京市已建成母婴友好医院81家

昨天是世界卫生日，2025年世界卫生日主题宣传活动在北京协和医院学术会堂举行，活动聚焦“保障母婴健康呵护祖国未来”主题。北京青年报记者在活动现场了解到，近年来，我国妇女儿童健康水平显著提升。其中，全国共有妇产科医师37.3万人、儿科医师23.4万人，我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。北京也在持续推出系列惠民举措护佑母婴健康，全市母婴友好医院已有81家，并打造了164家儿童健康友好社区。

据国家卫健委相关负责人介绍，我国已形成了以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型医院和教学科研机构为支撑的妇幼健康服务体系。全国已建成3491个危重孕产妇救治中心，3221个危重新生儿救治中心。全国共有妇幼保健机构3081家，妇产科医师数达到37.3万人。截至2023年底，全国共有儿童医院162家，儿科医师数量增长到23.4万人，每千名儿童床位数2.55张，较2015年增长了0.62张。

母婴安全也得到了有效保障。2024年，全国孕产妇死亡率为14.3/10万，婴儿死亡率下降至4.0‰，5岁以下儿童死亡率下降至5.6‰，达到历史最好水平。我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

妇女儿童重点疾病防治方面同样成效显著。通过把好防治关口，出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率较5年前均降低30%以上，神经管缺陷、唐氏综合征等5种严重致残出生缺陷发生率降低21%。聚焦“近视眼”、“小胖墩”、儿童孤独症等重点问题集中发力，全国0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达95.1%。2022年，我国儿童青少年总体近视率、6岁儿童近视率分别比2018年下降了1.7和1.8个百分点。推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动，全国艾滋病母婴传播率降至1.3%，9个省份率先实现消除目标。

自2009年起，我国将两癌筛查纳入公共卫生服务项目，累计开展宫颈癌筛查2.8亿人次、开展乳腺癌筛查1.9亿人次。HPV疫苗接种数量在逐年上升，已有15个省份将接种HPV疫苗纳入政府为民办实事项目，为13-14岁女孩免费接种HPV疫苗，每年惠及约400万适龄女孩。

在北京，秉持“母亲安全儿童优先”的理念，近年来，北京推出了一系列惠民策略与举措。其中，围绕生命全周期健康保障，北京构建预防、筛查、诊治、随访全流程妇幼健康服务网络。目前，本市确定了市区危重孕产妇和新生儿救治中心61家，健全妇幼急危重症远程医疗协同体系，筑牢母婴安全防线。

在母婴友好医院建设方面，北京持续拓展友好服务内容、营造友好文化氛围、改善友好环境体验，建设母婴友好医院81家。坚持保障支撑，将16项治疗性辅助生殖技术项目纳入基本医疗保险报销范围，新生儿出生即可享受医保待遇。坚持筑牢网底，建设了300余家基层医疗卫生机构妇幼保健规范化门诊及164家儿童健康友好社区，推动儿童早期发展服务向社区延伸。此外，北京还坚持中西医并重，建设妇幼名中医传承工作室35个，实现16区中医妇幼保健标准化诊室和体验区全覆盖。

通过种种举措，2024年，北京全市孕产妇死亡率0.69/10万、婴儿死亡率1.35‰，较2020年分别下降84%和23%，北京市健康指标继续保持全国领先，达国际先进水平。

未来，北京将全面推进首都卫生健康高质量发展，包括强化全周期健康服务，从婚前孕前保健、孕期全程监护到儿童早期发展，优化覆盖生命起点全链条的服务体系；助力建设生育友好型社会，适应人民群众对美好生活向往的需求，支持推进生育友好医院和儿童友好医院建设。