疏肝健脾过清明（节气与健康）

春风拂面，细雨绵绵，清明节气悄然而至。清明时节气温回暖、雨水增多，自然界呈现“清气上升、浊气下降”的特点。首都医科大学附属北京中医医院耳鼻咽喉科副主任医师闫新宇介绍，此时人体肝气旺盛，易出现肝火偏旺、脾胃虚弱等问题，养生需疏肝健脾、祛湿防病，同时调节情绪，避免“悲春”伤身。

“清明期间，饮食宜清淡，少吃油腻、生冷食物，避免加重脾胃负担。”闫新宇说，可多吃山药、薏米、茯苓等健脾食材，搭配荠菜、菠菜等春季时令蔬菜，帮助清肝火。民间有清明吃青团的习俗，但青团黏腻难消化，建议搭配陈皮茶或山楂水助消化，老人、儿童浅尝辄止即可。

清明踏青是传统民俗。中医认为“动则生阳”，散步、放风筝等轻度运动可舒展筋骨，促进气血流通，缓解春季肝气郁结。此外，推荐练习太极拳或八段锦的“调理脾胃须单举”“五劳七伤往后瞧”招式，调和肝脾。

在二十四节气中，只有清明兼具节气和节日双重身份。清明节是中国传统的祭祀节日，每逢清明，人们祭奠逝去的亲人，也以各种形式缅怀英烈。闫新宇介绍，清明祭扫，怀旧悼亡，有利于疏泄情志、消除不良情绪，但需遵循“哀而不伤”的原则，切勿悲伤过度。中医认为“悲伤肺，怒伤肝”，建议群众在祭奠后及时调整情绪，通过踏青赏花等户外活动感受自然生机、冲淡郁结，还可按压太冲穴，每日揉按3分钟，有助于疏肝理气。

“清明期间，过敏与湿气困脾是常见问题，表现为花粉过敏、湿疹频发，或出现头重身困、食欲不振。”闫新宇说，建议室内勤通风除湿，可以艾灸足三里穴增强脾胃运化；也可以用防风、荆芥煮水代茶饮，祛风除湿。如因食用冷食等引发肠胃不适，可艾灸中脘穴温中散寒；腹泻时可以煮苹果水（连皮带肉煮15分钟）收敛止泻。