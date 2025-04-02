促进生育友好，这些隐性壁垒须打破（民生观）

从制度保障、观念转变、公共服务等方面共同发力，打破阻碍生育的隐性壁垒

有没有男朋友？准备什么时候要孩子？……婚育状况一度成为女性入职的“必答题”。近日，湖南省总工会发布女职工权益保障劳动法律监督提示函，提醒用人单位维护女职工合法权益和特殊权益。“除个人基本信息外，不得进一步询问或者调查女性求职者的婚育情况”，为女性就业合法权益增添了一层保障。

求职就业现状、家庭社会环境，关系到女性的生育意愿，更关系到生育友好型社会建设。近期，不少地区陆续出台生育补贴政策，真金白银的补贴能缓解部分家庭的经济压力，生育过程中面临的诸多隐性壁垒亦须下功夫消除。

建设生育友好型社会，需要全社会共同参与，从制度保障、社会观念、配套服务等方面共同发力、综合施策。

强化制度保障，消除职场就业歧视。纠正用人单位的就业歧视，需要加大对违法行为的监督查处力度。近年来，各地有不少因职场性别歧视将企业告上法庭的案例，人民法院、劳动部门的依法裁定，能够帮助营造女性求职的友好社会环境。硬约束外，还要探索各种“软激励”，比如，对雇用女职工超过一定比例的企业予以税收优惠，对育龄女性产假工资支出予以分摊；推广弹性工作制和远程办公，允许育儿期女性灵活调整工作时间……让全社会共担生育成本，平等就业才不会落空。

推动观念转型，倡导共同育儿理念。如今，大部分家庭中，仍由母亲承担大部分甚至全部的育儿责任。提高男性育儿假比例、鼓励更多男性参与育儿，能够有效缓解女性的育儿压力和育儿焦虑，提高生育意愿。

强化公共支持，减轻家庭照护负担。加强普惠育幼服务体系建设，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式，提高托育机构的服务水平，解决更多家长带娃、上班分身乏术的苦恼。

期待随着制度完善和社会观念革新，女性无须在“母亲”与“职场人”的身份间艰难抉择，让更多育龄家庭获得经济、教育、就业等全方位支持。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 13 版）