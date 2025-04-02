阿尔茨海默病认知衰退新标志物发现

《自然·医学》杂志3月31日报道了一个预测早期阿尔茨海默病患者未来认知恢复与衰退的潜在新生物标志物。这个蛋白指标或能提高对阿尔茨海默病患者症状发作和病情进展的预测能力。

阿尔茨海默病是最常见的痴呆症形式，其涉及的复杂病理过程最早会比临床症状提前几十年出现。认知衰退是指思考能力的逐渐丧失，其速度在阿尔茨海默病中有快有慢，症状发作通常在40岁到100岁之间。从轻度认知受损进展到痴呆症一般需要2—20年不等。虽然早期阿尔茨海默病的生物标志物（如β淀粉样蛋白和tau蛋白）检测技术已取得进展，但这些指标无法完全解释阿尔茨海默病患者中观察到的认知受损差异。

美国斯坦福大学团队此次对美国、瑞典和芬兰的6个独立人群共计3397人的脑脊液开展了大规模蛋白质分析，脑脊液是指包裹大脑和脊髓的液体。分析结果再与这些受试者的脑脊液和脑扫描生物标志物β淀粉样蛋白和tau蛋白的数据、认知功能、年龄、性别和阿尔茨海默病风险基因相结合。

团队发现，特定脑脊液蛋白与认知受损密切相关，这种相关性独立于β淀粉样蛋白和tau蛋白。他们利用机器学习分析显示，YWHAG和NPTX2这两种突触蛋白的比例，可能是比当前金标准生物标志物更为可靠的认知受损指标。该比例（即YWHAG：NPTX2）上升与认知受损和痴呆症概率升高相关。这个比例从生命早期开始就会随年龄增长而上升，且还能预测阿尔茨海默病的发病和进展。

新发现为阿尔茨海默病的早期发现和监测提供了一个潜在的新生物标志物。而这个生物标志物或还能为相关药物治疗性临床试验寻找到更灵敏的标志物。