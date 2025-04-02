第91届中国国际医疗器械（春季）博览会开幕在即

第91届中国国际医疗器械（春季）博览会（以下简称“CMEF”）将于2025年4月8日至11日在国家会展中心（上海）举办，旨在展示来自全球医疗器械领域的最新成果，洞察健康科技的前沿趋势，持续重构商贸价值链，助推医疗器械全产业链高质量发展。

据CMEF相关负责人介绍，“创新科技 智领未来”的总主题为本届展会划上了“科技”“数智”的重点符号。“本次共设有13个展馆，分为国产高端设备突围、银发经济重构智慧康养生态、高值耗材替代攻坚、AI+医疗机器人革新、体外诊断精准化下沉、高端智能制造六大重点方向，以此展示医疗器械行业的最新成果和前沿趋势，探索我国医疗器械行业持续创新的发展路径。”

在“首发经济”的浪潮下，众多医疗器械品牌届时将携其“全球首发”“全国首发”等新品亮相CMEF：飞利浦即将全国首发全AI影像链磁共振，以搭载多重智慧操作系统助力提升临床科研效率；来自GE医疗的全国首发“英雄”磁共振与“Sonic深度学习平台”，以精准技术赋能“脑心同治”；联合微创医疗器械将带来全球首发的内窥镜腹腔外腔扩张穿刺器套装，以期一器多用满足多种临床需求；宁波华科润将全国首发智能啄木鸟机器人微型化智能手术辅助系统，实现手术全程可视化与可控化……

无论是AI人工智能应用、尖端医疗机器人，亦或是医学影像设备、前沿手术临床科技，在CMEF相关负责人看来，每一款产品都是全球先进医疗科技解决方案的缩影，承载着人类健康共同体迈向美好未来的奋斗愿景。“历经40余年的发展，CMEF作为覆盖医疗器械全产业链的健康科技综合服务平台，也与这些医疗器械企业同频成长、齐步精进。我们希望通过提供技术创新、新品首发、学术交流、趋势洞察、教育培训等功能服务，为促进全球医疗器械行业的交流互鉴贡献一份薄力。”

对于来自各国的参展商而言，CMEF是聚焦医疗器械全产业链的博览会，也是一场全球医疗科技同行的欢聚盛会。参与本次CMEF的部分企业代表也提前透露了参展重心。佳能医疗参展代表说，本次展会上不仅将展示在医学影像、人工智能等领域的最新成果，“还将正式发布‘与中国医疗共成长’战略，进一步深化在华发展，以更贴合中国医疗市场需求的产品与服务，为各级医疗机构发展助力”。深耕大康复赛道的河南翔宇医疗，正努力构建覆盖全科、全院、全愈、全人群、全病种的智慧康养服务体系，企业参展代表期望通过借力本次展会，在展示新品的同时更多向同行借鉴，从而进一步创新产品与服务，为全生命周期健康护航。凯泰科参展代表将CMEF视为汲取医疗科技“养分”的重要平台，“希望可以与更多业内同行携手，为行业发展添砖加瓦，共创医疗行业新辉煌。”

“CMEF的自身成长始终与中国乃至全球医疗器械行业的发展同频共振。我们见证了众多医疗器械企业实现了从小到大、从弱到强、从国内到全球的跨越式发展，更期望以展会为平台，与同行一道不断以科技赋能产业，以创新带动发展，为助力构建全球健康生态体系而不断努力探索。”CMEF相关负责人说。